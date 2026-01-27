La première véritable prise de parole de PlayStation de l'année se précise un peu plus. Un leaker réputé pour avoir vendu la mèche sur les précédents événements de la marque précise la fenêtre de diffusion du premier State of Play de 2026.

L’année démarre assez timidement, mais les grands acteurs de l’industrie enclenchent déjà leur machine de communication. Xbox a ouvert le bal avec son Developer Direct annuel pour lever le voile sur ses deux prochaines productions majeures : Forza Horizon 6 et Fable. Nintendo, de son côté, enchaîne les Nintendo Direct en format réduit, chacun centré sur un jeu précis ou sur le film Super Mario Bros., en attendant sa grande présentation annuelle de février, tout comme le Pokemon Presents prévu le même mois. Seul Sony se fait discret pour l’instant, mais cela pourrait changer prochainement avec le premier State of Play de l’année.

Quand sera le prochain State of Play ?

La rumeur a commencé à circuler hier. Généralement bien informé, l’insider Nate The Hate a affirmé sur ses réseaux sociaux que Sony organiserait de nouveau un State of Play en février, sans toutefois donner plus de détails supplémentaires. Il n’a pas fallu longtemps pour que Jeff Grubb apporte quelques précisions sur la fenêtre de diffusion de cette présentation. D’après les sources du journaliste, le premier State of Play de l’année se tiendrait durant la semaine du 12 février 2026, vraisemblablement le même jour. Une hypothèse crédible, Sony ayant pris l’habitude de programmer ses conférences importantes le jeudi, ce qui correspondrait au calendrier avancé par Grubb. Malgré le pedigree du leaker concernant les plans de PlayStation, la prudence reste de mise jusqu’à une éventuelle officialisation.

L’éditeur devrait en tout cas profiter de ce State of Play pour faire la lumière sur les titres qui viendront rythmer l’année des joueurs PS5. Saros devrait logiquement y occuper une place de choix, tout comme Marvel’s Wolverine, qui pourrait enfin sortir les griffes en dévoilant sa date de sortie. Peut-être aura-t-on également des nouvelles du God of War façon metroidvania évoqué par de nombreuses rumeurs pour 2026, ou encore du jeu-service Fairgame$, porté disparu depuis son annonce en 2023 ?

Quels jeux attendre ?

Les partenaires habituels de la marque devraient une nouvelle fois répondre présents. Capcom pourrait profiter de l’événement pour mettre une dernière fois Resident Evil 9 sous les projecteurs et rappeler que Monster Hunter Stories 3 est attendu pour le mois de mars. Bandai Namco a également pour habitude de s’inviter à la fête. Et si l’espoir d’un nouveau Tales of subsiste, il faut sans doute s’attendre plus raisonnablement à un DLC pour Digimon ou à une autre production de l’éditeur. Square Enix aime également créer l’effet de surprise lors des State of Play. Libre à chacun d’énumérer ses rêves les plus fous : FF9 Remake, FF7 Remake 3, Kingdom Hearts 4. Et quitte à risquer l’asile, pourquoi ne pas espérer une version PS5 de la trilogie FF13 ?

La scène indépendante devrait également avoir une place de choix, et les candidats potentiels ne manquent pas. Autre hypothèse crédible, 007 First Light, Lego Batman Legacy of the Dark Knight ou même la version PS5 d’inZoi pourraient tous faire une incursion dans ce State of Play. Rendez-vous donc, très probablement, le mois prochain pour en avoir le coeur net.

Et vous, qu'attendez-vous de la prochaine prise de parole de PlayStation ?

Source : Jeff Grubb