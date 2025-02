Ça y est ! PlayStation a officialisé un nouveau State of Play pour dévoiler les prochains jeux PS5. Death Stranding 2, Ghost of Yotei ou encore Metal Gear Solid Delta Snake Eater seront-ils de la partie ?

Si les premiers mois de l’année sont chargés grâce à des sorties particulièrement attendues comme Monster Hunter Wilds, Kingdom Come Deliverance 2 ou encore Assassin’s Creed Shadows, les plans de PlayStation sont pour le moins flous. En effet, seuls Death Stranding 2 et Ghost of Yotei sont bien prévus pour cette année. Tandis qu'Insomniac Games se refuse à confirmer si Marvel’s Wolverine sortira ses griffes dans les prochains mois comme initialement annoncé. Alors que Xbox a tenu sa première conférence et Big N a confirmé la Nintendo Switch 2, la première prise de parole de l’année de Sony se faisait encore attendre. Les rumeurs couraient que l’éditeur japonais allait désépaissir ce brouillard d’incertitudes lors d’un State of Play, qui aurait lieu la semaine de la Saint-Valentin. Comme souvent, ça a tapé dans le mille.

Le rendez-vous est donc donné au 12 février 2025 à 23h00 (heure française) pour cette nouvelle conférence sur les prochains jeux PS5. L’événement durera comme toujours un peu plus de 40 minutes au total, avec des jeux de tous horizons qui seront montrés. Comme à son habitude, l’éditeur japonais a annoncé la couleur d’entrée de jeu ! Il y a aura bien des jeux PlayStation Studios qui montreront leur trombine pour l’occasion, mais pas que. Alors à quoi peut-on s’attendre ? On fait une mise au point avant la présentation de cette semaine.

À quoi s'attendre pour le State of Play de février 2025 ?

C’est bien la question qui brûle toutes les lèvres. Quels jeux PS5 seront sous le feu des projecteurs à l’occasion de ce premier State of Play de 2025 ? Même avec seulement une trentaine de minutes au compteur, les éditions passées ont déjà prouvé qu’elles pouvaient être le théâtre d’annonces surprises, comme d’autres attendues depuis longtemps. On vous fait donc un petit tour d’horizon des titres qui sont presque garantis, des rumeurs et également des leaks.

Les jeux PlayStation Studios attendus

À ce stade, il y a deux exclusivités PS5 qui relèvent quasiment de la certitude. D’un côté Ghost of Yotei, qui a lors de son annonce il y a quelques mois, confirmé sa sortie pour cette année. Sucker Punch devrait avoir arrêté au moins une fenêtre de sortie, à défaut de peut-être une date fixe. Le studio devrait aussi montrer davantage de gameplay et présenter les nouveautés de sa suite qui n’a pas manqué de faire des émules. Pour les bonnes comme les mauvaises raisons. De l’autre, le fameux Death Stranding 2 qui s’est refusé à réellement se montrer lors des derniers événements majeurs. Cette fois en revanche, ça semble être la bonne.

L’exclu PS5 a en effet été passée au crible par l’organisme de classification sud-coréen, ce qui est généralement annonciateur d’une communication. Et si les doutes pouvaient subsister, ce bon vieux Kojima lui-même a l’air d’avoir récemment teasé qu’un nouveau trailer est en cours de finalisation. Il n’y a pas plus indiqué que ce premier State of Play de 2025. En espérant que le titre tienne enfin une date de sortie lui aussi. S’il sera sans doute trop tôt pour revoir Intergalactic The Heretic Prophet, Marvel’s Wolverine pourrait bien sortir de son silence. Aux dernières nouvelles, le prochain jeu d’Insomniac est toujours attendu pour cette année. Depuis le hack dont il a été victime, le studio joue la carte du silence se contentant de rappeler qu’il montrera réellement ce qu’il a dans le ventre quand les équipes seront prêtes.

Reste également à savoir si Sony se risquera à montrer Fairgame$ après les déboires de Concord. Le jeu de braquage compétitif, du nouveau studio de Jade Raymond (Assassin’s Creed), s’est montré particulièrement discret depuis son annonce initiale. Pas une seule vidéo de gameplay ou même d'informations concrètes. Mais au moins, il ne semble pas avoir été annulé comme tant de projets live-service avant lui. RIP The Last of Us Online, le nouveau jeu du studio de Days Gone etc. L'espoir de le voir est par conséquent permis.

Côté PlayStation Studio et rumeurs, deux remasters sont revenus fréquemment dans la bouche d’insiders à la réputation fiable. Selon eux, il faudrait s’attendre à ce que Sony commercialise des versions remises au goût du jour de Days Gone. Mais aussi de la trilogie initiale de God of War. Tom Henderson affirmait pas plus tard qu’hier que le jeune Kratos devrait faire un retour en Grèce, probablement dans un remake ou un remaster de ses premières aventures. Une rumeur qui tranche avec le bruit de couloir d'un envoi de Kratos en Égypte.

MGS 3 Remake confirmé pour le State of Play

Les éditeurs tiers devraient une nouvelle assurer le spectacle. Sony a en effet vendu malencontreusement la mèche sur l’une des grandes annonces de ce State of Play. Metal Gear Solid 3 Remake sera sans l’ombre d’un doute de la partie et dévoilera sa date de sortie. Vous n’aurez qu’à feindre la surprise quand la date du 28 août 2025 apparaîtra à l’écran. Pour le reste les candidats potentiels ne manquent pas. Une dernière opération séduction pour Monster Hunter Wilds avant qu’il soit lâché dans la nature, Assassin’s Creed Shadows, Elden Ring Nightreigns, Little Nightmares 3 ou encore Borderlands 4 ne sont pas à exclure.

Naturellement, Sony en profitera aussi pour faire la part belle à la scène indépendante. Peut-être que cette fois le fameux Little Devil Inside sera bien de la partie ? Il y a également fort à parier pour que les partenaires PlayStation profitent de l’événement pour faire des annonces surprises. Peut-être aurons-nous enfin l’officialisation du fameux FF9 Remake ou d’un FF Tactics Remaster dévoilés via le leak de Nvidia en 2021 déjà ? Un premier aperçu du prochain Tomb Raider ? Avec un calendrier pour les prochains mois aussi flou, tous les espoirs sont permis… sauf peut-être GTA 6, Rockstar préférant généralement communiquer de son côté. Réponse dans tous les cas cette semaine pour découvrir ce que premier State of Play de l’année nous réserve. De côté, qu'attendez-vous de ce SoP ? Des nouvelles sur des jeux en particulier ? Des surprises qu'on n'avait vraiment pas vu venir ? N'hésitez pas à partager vos attentes en commentaires.

Source : PlayStation France sur X.com