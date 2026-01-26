Le prochain State of Play refait parler de lui et pourrait même être diffusé d'ici peu si l'on en croit les récentes nouvelles. Que peut-on attendre de la prochaine grosse conférence ?

Le prochain gros rendez-vous de PlayStation prend forme petit à petit alors que les rumeurs se renforcent. Si, comme bien souvent, Sony est discret, pour ne pas dire muet, jusqu'à la grande annonce, un informateur qui vise très souvent juste a confirmé ce que tout le monde attendait : l'arrivée imminente d'un State of Play.

Le prochain State of Play arrive et ce serait pour très bientôt

Sony prépare de très nombreuses surprises cette année. Plein de gros jeux sont d'ores et déjà annoncés et prévus pour 2026 sur PS5. À la volée, on peut mentionner Saros, le prochain jeu d'Housemarque, papa de Returnal. Le jeu a déjà été présenté lors d'un State of Play et sa nouvelle date, calée au 30 avril 2026, a été confirmée aux Game Awards 2025. Le très attendu Marvel's Wolverine, lui aussi annoncé et présenté lors d'événements similaires, devrait sortir cette année. Le nouveau jeu d'Insomniac n'a cependant toujours pas de date de sortie. Un nouveau State of Play serait l'occasion parfaite de remédier à cela, et ça tombe bien puisque NateTheHate, insider réputé pour ses bonnes informations, est revenu à la charge.

Interrogé sur le sujet via les réseaux sociaux, l'informateur a confirmé que Sony tiendrait un State of Play au mois de février. Ces rendez-vous sont généralement l'occasion de revenir sur pléthore de nouveaux jeux, souvent exclusifs, à venir sur PS5 ou PC, durant un peu moins d'une heure de show. NateTheHate ne nous donne cependant aucun autre indice sur la conférence, pas même une fenêtre de diffusion. Les années passées, le State of Play de février a été diffusé à des dates très différentes dans le mois ; difficile donc de préciser davantage sa date de diffusion cette année, il faudra attendre l'officialisation.

Capture faite par nos soins via X

Qu'attendre de la prochaine grosse conférence de PlayStation ?

Outre Saros, qui pourrait venir passer une tête, et Marvel's Wolverine, qui aurait tout à gagner à nous donner une date de sortie, on espère que d'autres jeux seront aussi présents. À n'en pas douter, Resident Evil 9 Requiem se montrera une énième fois avant sa sortie le 29 février prochain. Peut-être que l'on aura le droit à une démo d'ici là, même si tout semble nous faire croire qu'il n'y en aura pas pour cet épisode. Capcom, friand des State of Play, pourrait également nous donner une date pour son reboot d'Onimusha, tant qu'il y est. On attend aussi beaucoup de Square Enix, qui devrait accélérer la communication autour du prochain FF7 Remake. Évidemment, des surprises sont possibles, et ce sont même celles que l'on préfère. Attendons donc déjà de savoir quand sera diffusé cette nouvelle conférence avant de théoriser.