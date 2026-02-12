Sony a tenu son premier State of Play de l’année ce 12 février 2026 et autant dire que ça a commencé très fort avec une superbe surprise.

Après Nintendo et Xbox, c’est enfin au tour de PlayStation de tenir sa première prise de parole de l’année. Une conférence d’autant plus attendue au tournant qu’elle signait le format le plus long d’un State of Play à ce jour, qui promettait de très belles annonces. Est-ce que ça a été le cas ? Voici le récap de tous les jeux annoncés sur PS5.

Le grand récap du State of Play de février 2026

Là où Microsoft aime attirer les joueurs en dévoilant quelques annonces importantes à venir, Sony a joué la carte de la discrétion. Seul titre confirmé avant la grande conférence : Marathon, le prochain jeu-service de PlayStation signé Bungie, quand Insomniac Games avait rappelé que Marvel’s Wolverine ne donnerait pas de ses nouvelles avant le printemps, donc en dehors de ce premier State of Play de 2026. Et il a commencé en beauté avec l'annonce surprise de la suite de Kena, le jeu aux airs de film d'animation qui avait charmé les joueurs PS5 en 2021.

(article en cours de rédaction)

Kena Scars of Kosmora annoncé sur PS5 et PC en 2026

Comment ouvrir son premier State of Play en beauté ? En annonçant Kena 2, la suite de l’ancienne exclusivité PS5. Plus ambitieux, toujours aussi charmant, Scars of Kosmora semble être porté par la maturité du studio, cinq ans après les débuts de la licence.

Ghost of Yotei Legends, le multi arrive le 10 mars 2026

Le DLC gratuit et multijoueur de Ghost of Yotei s’est dévoilé plus amplement lors du State of Play de février, notamment pour annoncer sa sortie le 10 mars 2026.

Death Stranding 2 confirmé sur PC pour le 19 mars 2026

C’est officiel, le prochain portage PlayStation sur PC sera bien Death Stranding 2. La nouvelle œuvre d’Hideo Kojima paraîtra ainsi le 19 mars 2026 avec quelques nouvelles options pensées spécialement pour les PCistes comme le support de l’ultrawide.

4 Loop, le prochain Left 4 Dead ?

Après plusieurs années à s’essayer à des styles différents, Mike Booth, le créateur de Left 4 Dead, s’est enfin décidé à répondre à l’appel des fans de la licence. Son : 4 Loop, un jeu coopératif, qui a dévoilé plus longuement son gameplay lors du State of Play de février 2026. Toujours aucune date de sortie, mais les joueurs PS5 et PC peuvent d’ores et déjà l’ajouter à leur liste de souhaits pour manifester leur soutien au projet.

Pragmata, la nouvelle licence de Capcom au State of Play

Pas de démo pour Resident Evil 9, mais un trailer au State of Play

Vous vouliez une démo pour Resident Evil 9 ? Vous aurez un trailer qui très généreux, sans doute trop. On vous recommande de ne pas vous y aventurer si vous ne souhaitez pas trop vous spoiler l'histoire.

Brigandine Abyss, pour les fans de Fire Emblem

Dead or Alive 6 Last Round et le prochain jeu teasé

Control Resonant dévoile son gameplay au State of Play

Crimson Moon

Neva: Prologue

Yakoh Shinobi Ops

Project Windless, un action-RPG solo basé une nouvelle coréenne populaire

Star Wars: Galactic Racer dévoilé son gameplay au State of Play