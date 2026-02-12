Pour les aficionados de PlayStation, aujourd’hui sera assurément une journée à ne pas manquer. En effet, nous l’avons appris plus tôt cette semaine, c’est ce soir que la firme japonaise tiendra sa traditionnelle conférence du début d’année, avec un State of Play de près d’une heure faisant la part belle aux annonces de jeux à venir sur PS4 et PS5. Forcément, les joueurs s’en donnent alors à cœur joie au niveau de leurs attentes, qui incluent notamment un certain Marvel’s Wolverine. Malheureusement, tout porte à croire que ce dernier ne sera pas de la partie.

Marvel’s Wolverine ne sera pas au State of Play de ce soir

Devant les nombreux messages publiés par les joueurs sur les réseaux sociaux, Insomniac Games a en effet décidé de prendre la parole officiellement afin d’éviter toute forme de déception. Ainsi, en réponse à un fan leur demandant quand tomberaient les prochaines informations sur Marvel’s Wolverine, le studio s’est contenté de reconfirmer la période du printemps 2026, comme mentionné lors du State of Play de septembre 2025. Autant dire, donc, qu’il ne faut pas s’attendre à entendre parler du jeu lors de la conférence de ce soir.

Bien sûr, nul doute que cela fera de nombreux déçus parmi les joueurs, qui sont forcément très impatients d’en savoir plus sur Marvel’s Wolverine. Après tout, le titre d’Insomniac Games s’impose déjà assurément comme l’un des jeux phares de la PS5 en cette année 2026, surtout après le carton phénoménal rencontré par Marvel’s Spider-Man et ses deux successeurs. Néanmoins, PlayStation a assurément d’autres cartouches sous la main, ce qui devrait tout de même nous promettre un State of Play relativement solide.

Par exemple, rappelons qu’avant Marvel’s Wolverine, la PS5 accueillera des titres comme SAROS, le nouveau jeu des créateurs de Returnal, ou encore Marathon, la nouvelle expérience multijoueur signée Bungie. Et c’est sans compter tous les jeux tiers qui seront sans doute au programme de ce State of Play, qui ne manquera pas de choses à nous présenter en l’espace d’une heure de temps. Rendez-vous dès ce soir à 23h pour le lancement des festivités, donc, et d’ici quelques mois pour de nouvelles informations sur Marvel’s Wolverine.

Source : Insomniac Games