Il se pourrait bien que PlayStation soit en train de nous préparer un nouveau State of Play, et ça arriverait très vite. Bientôt des nouvelles des nouveaux jeux PS5 ? C'est bien possible...

Chaque année, les différents acteurs majeurs de l’industrie donnent le tempo avec plusieurs rendez-vous éparpillés au fil des mois. En règle générale, on sait qu’en début d’année, ou aux alentours de la rentrée scolaire, on a le droit à des évènements. Ça n'a pas loupé avec l’annonce très attendue de la Nintendo Switch 2, mais également de la conférence Xbox qui nous a fait de très belles surprises. Il manque encore un géant à l’appel, PlayStation. Mais il se dit qu’un State of Play serait sur le point d’arriver.

Un State of Play pour bientôt ? Un gros évènement PlayStation pourrait bien arriver

Oui, c’est une fois de plus une histoire de rumeurs et d’insider, mais l’informateur en question a déjà frappé fort plus d’une fois concernant PlayStation, il s’agit de NatetheHate. L’informateur a affirmé que quelque chose serait prévu du côté de Sony pour ce mois de février 2025. C’est en répondant à une série de questions sur ses réseaux sociaux que l'insider a vendu la mèche. Alors qu’on lui demande tout simplement si un State of Play va avoir lieu, ce dernier répond à l’affirmative.

Si l’on ne doute pas qu’il ait ses propres sources, on ne va pas se mentir, c’est un schéma qui se répète chaque année. Fin janvier 2024, février 2023… PlayStation nous pond généralement un évènement dans ces eaux-là, il serait étonnant de le voir rater le coche en 2025. Quoi qu’il en soit, d’après l'insider, le State of Play de ce début 2025 aurait lieu la semaine du 10 février. Nous verrons.

Si conférence il y a, à quoi s'attendre ?

Difficile de prévoir ce à quoi l’on aurait le droit en cas de State of Play. Les années passées, on a eu le droit à des titres comme Silent Hill 2 Remake, Stellar Blade ou encore Rise of the Ronin. Cette année, on peut s’attendre à quelques jeux attendus comme Death Stranding 2, Marvel’s Wolverine ou pourquoi pas le prochain Resident Evil. Capcom est un fidèle des conférence PlayStation et son actualité est extrêmement chaude avec l’arrivée de Monster Hunter Wilds et les annonces récentes d’un nouvel Okami et d’un Onimusha. Pour l’heure, rien n'est officialisé et comme d’habitude, si State of Play il y a, PlayStation nous préviendra en amont.

Source : Natethehate sur X