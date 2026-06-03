À peine le State of Play s’est-il terminé que l’on a déjà une première idée de la période à laquelle sera diffusé le prochain, qui sera cette fois-ci dédié à un jeu très attendu.

Hier soir, PlayStation lançait officiellement les festivités de ce Summer Game Fest 2026 avec un gros State of Play de près d’une heure qui, c’est une certitude, nous aura réservé son lot de belles annonces. De Marvel’s Wolverine au prochain God of War, en passant par Tomb Raider: Legacy of Atlantis, Silent Hill Townfall ou encore Rayman Legends Retold, il y en a eu pour tous les goûts. Et il s’avère que les annonces ne sont pas encore terminées, puisque l’on connaît déjà la période de diffusion du prochain State of Play, mais aussi le sujet sur lequel il portera.

Phantom Blade Zero reporte sa sortie de quelques semaines…

En effet, dans la foulée de la conférence d’hier soir, les créateurs de Phantom Blade Zero ont pris la parole sur les réseaux sociaux pour annoncer une nouvelle que l’on n’avait pas vraiment vue venir : le jeu est finalement reporté. Oui, après nous avoir gratifiés d’une courte apparition au State of Play pour nous apprendre que le lancement des précommandes du jeu aura lieu cet été, S-Game a ajouté avoir pris la décision de décaler sa date de sortie du 9 septembre au 29 octobre 2026 afin d’avoir davantage de temps pour peaufiner le titre.

« Tout d’abord, je tiens à présenter mes sincères excuses à tous les joueurs qui nous ont suivis et soutenus. Cette décision n’a pas été facile à prendre », affirme naturellement le créateur de Phantom Blade Zero sur X. « Nous comprenons mieux que quiconque les attentes que nos joueurs ont placées en nous. Et c’est précisément en raison de ces attentes que nous ne souhaitons pas sortir Phantom Blade Zero en sachant qu’il est possible d’aller encore plus loin ». Car ce dernier l’assure : il estime encore pouvoir offrir au jeu « un nouveau bond en avant significatif » avant sa sortie.

Avec, en tête de liste notamment, une amélioration supplémentaire des modèles de personnages, des environnements, ou encore du ray tracing. « Un report de 50 jours ne résoudra pas tous les problèmes », précise le boss de Phantom Blade Zero. « Mais il nous laisse suffisamment de temps pour mettre en œuvre un certain nombre d’améliorations », qui « auront un impact direct sur l’expérience de jeu ». Ce qui explique d’ailleurs pourquoi S-Game préfère en décaler la sortie plutôt que de se contenter de les intégrer via des patchs post-lancement.

…mais aura droit à une conférence dédié durant l’été

Cela étant dit, comme précisé au State of Play d’hier, Phantom Blade Zero ne laissera pas les joueurs sans rien durant l’été. Outre le lancement des précommandes pour accompagner le prochain trailer, le titre aura droit à un State of Play dédié qui, pour une durée de 15 à 20 minutes environ, offrira aux joueurs « une immersion dans l’univers du jeu, ses combats, son exploration et les systèmes de progression du personnage ». Pour ce qui est de la date de diffusion, en revanche, il faudra patienter encore un peu avant de la découvrir.

Source : S-Game