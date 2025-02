Sony lance les hostilités pour 2025. L'éditeur a tenu sa première conférence de l'année pas plus tard que mercredi dernier. Pendant 40 minutes, le State of Play a cartographié le calendrier des mois à venir, avec des jeux third, second et first-party. De gros titres se sont ainsi montrés, donnant enfin leur date de sortie... mais pas que ! On a maintenant une bonne idée pour la prochaine édition de la conférence PlayStation saisonnière.

Le deuxième State of Play de 2025 se précise

Pas de GTA 6 évidemment à l'occasion de ce State of Play, mais Take-Two était bien présent ! La société-mère de Rockstar, mais aussi de 2K Games, a vu plusieurs de ses prochains titres se présenter à l'occasion de la conférence : WWE 2K25 et le très attendu Borderlands 4. Ce dernier nous a d'ailleurs gâtés à plus d'un titre.

De fait, le jeu de Gearbox Software a enfin dévoilé sa date de sortie. C'est désormais officiel : nous pourrons y jouer dès le 23 septembre 2025 ! Or, cette indication pourrait aussi nous avoir éclairé sur GTA 6 justement, en resserrant la fenêtre de sortie du jeu de Rockstar. Mais, ce n'est pas fini. Le calendrier de l'année continue de se préciser grâce à Borderlands 4.

Eh oui ! À l'occasion de la conférence PS5, deux représentants de Gearbox ont pris la parole pour une belle annonce. Après la diffusion du nouveau trailer du jeu, ils ont indiqué que nous devrions prochainement le revoir, et pas n'importe comment, car bientôt se tiendra « un State of Play spécial au printemps dédié à Borderlands 4 ».

Le prochain State of Play de 2025 arrivera donc entre mi-mars et mi-juin, c'est officiel ! Comme nous en avons l'habitude, il ne s'agira pas d'un line-up pluriel. Cette fois, comme ce fut le cas pour The Last of Us Part II ou encore Ghost of Tsushima, la présentation serait uniquement consacrée à Borderlands 4. Les fans assisteront ainsi à une démonstration concrète du gameplay.