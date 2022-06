Sony continue de porter ses jeux PS4 et PS5 un par un sur PC. Et après Uncharted Collection ce sera au tour de deux grands héros de tisser leurs toiles sur ordinateur.

Le State of Play aura décidément été riche en annonces. En plus de présenter quelques jeux PS VR 2 comme Horizon Call of the Moutain ou encore Resident Evil Village, Sony n’a pas oublié pour autant l’une de sa nouvelle stratégie : le PC.

Marvel's Spider-Man arrive sur PC

Contrairement à ce que laissaient penser les rumeurs, ce n’est pas Returnal qui a été annoncé sur PC, mais l’homme araignée et son acolyte. Marvel’s Spider-Man Remastered sera disponible sur PC dès le 12 août 2022. Cette version inclura le nouveau visage de Peter Parker, des graphismes améliorés et surtout l’ensemble des DLC. Il sera ensuite suivi de son spin-off, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales qui est quant à lui attendu pour cet automne.

C’est encore Nixxes Software qui se colle à la tâche pour le portage, en permettant aux joueurs de voguer et de tisser leurs toiles dans les rues de New-York avec le combo clavier-souris. Quelques fonctionnalités spécifiques au PC seront bien de la partie, comme les ajustements de textures, les reflets du ray-tracing et bien d’autres qui seront annoncées ultérieurement.