Le prochain State of Play aurait été confirmé avant l'heure et sa date de diffusion serait même connue cette fois. et c'est la faute à l'un des directeurs de chez PlayStation. C'est la boulette !

Les rumeurs s'accentuent concernant l'arrivée imminente d'un State of Play et les choses viennent de prendre une tournure inattendue, à cause de PlayStation. Alors que tout le monde attend l'officialisation de la prochaine grosse conférence et que beaucoup d'informateurs s'accordent à dire qu'elle arriverait dans les prochains jours, c'est un ponte de chez PlayStation qui aurait finalement vendu la mèche avant l'heure.

La date du State of Play connue ? Un ponte de PlayStation a fait une boulette

Alors que Nintendo et Xbox ont déjà fait leur show pour démarrer 2026 en beauté, PlayStation est attendu de pied ferme. Le prochain State of Play ne devrait plus tarder, mais on ne sait pas encore quand il va tomber. Ce qui est sûr, c'est qu'il devrait se faire dans les prochaines semaines, sauf si PlayStation décide soudainement de rater un rendez-vous qu'elle tient depuis de nombreuses années. Cela étant, on ne sait pas exactement quand sera diffusé ce nouveau State of Play, mais si l'on en croit la boulette de Mihir Sheth, directeur du développement produit chez PlayStation, ça arriverait cette semaine.

L'homme a en effet retweeté un post d'annonce du State of Play calé au 12 février, sauf que celui-ci date de l'année dernière. Si le tweet a depuis été supprimé, internet n'oubli pas et des utilisateurs ont eu le temps d'immortaliser la boulette. Soit Sheth s'est trompé sur la date et n'a pas fait attention à l'année, soit c'est fait exprès pour venir faire monter la température. Quoi qu'il en soit, le fait que la date du 12 février revienne sur la table n'est peut-être pas anodin. Si State of Play il y a vraiment à cette date, nous devrions de toute façon le savoir très rapidement. En général, Sony officialise la tenue de tel événement quelques jours seulement avant leur diffusion, on va donc garder l'œil ouvert.

La boulette capturée par un utilisateur de Reddit

Qu'attendre de cette prochaine grosse conférence ?

Ce nouveau State of Play pourrait en tout cas nous offrir pas mal d'infos sur des titres que l'on a déjà vus comme Saros, Marvel's Wolverine ou encore Marvel Tōkon, certainement. On peut aussi espérer des surprises, autour de God of War pourquoi pas puisque la licence fait l'objet de très nombreuses rumeurs également, ou du côté de Hideo Kojima peut-être puisque ce dernier semble actif dernièrement et a même affirmé s'être attaqué au montage d'une nouvelle bande-annonce. On peut aussi rêver de revoir un peu de Tomb Raider pourquoi pas, beaucoup de fans espèrent notamment une annonce surprise sur une compilation de remasters pour la trilogie Legend ou du gameplay de Tomb Raider Legacy of Atlantis, le prochain jeu de la licence à venir cette année.