La rumeur autour d’un Xbox Direct s’intensifie. Selon des sources sérieuses, Microsoft prévoirait l’équivalent d’un Nintendo Direct pour le 25 janvier prochain. La firme de Redmond présentera plus en détail ses prochaines grosses sorties et devrait préparer quelques surprises pour les abonnés Xbox Game Pass. Avec l’arrivée imminente d’une conférence Xbox, les joueurs sont persuadés qu’à défaut d’un traditionnel PlayStation Showcase en septembre dernier, ils auront le droit à un gros State of Play dans les prochaines semaines.

Un State of Play dès le mois de février ?

L’année 2023 devrait être chargée du côté de Sony. Entre Forspoken, FF16, Marvel’s Spider-Man 2, Horizon Call of the Mountain ou encore le DLC dédié au dernier jeu, l’éditeur japonais a déjà un beau programme pour l’année. Le mois de février sera plus particulièrement marqué par l’arrivée du PSVR 2 et de sa trentaine de jeux au lancement, que l’on a finalement assez peu vus. Sur la Toile deux rumeurs ont émergées.

La première estime qu’un State of Play consacré au PSVR 2 aurait lieu en février pour présenter plus amplement le nouvel hardware et ses jeux phares comme Horizon Call of The Mountain, The Dark Pictures Switchback VR, Resident Evil Village ou encore Gran Turismo 7. Ce serait l’occasion de montrer plus en détails les nouvelles fonctionnalités du casque, tout en révélant l’intégralité du line-up de lancement.

L’autre rumeur quant à elle parle d’une conférence assez conséquente en mars pour faire le point sur les prochaines sorties PS5. Entre Resident Evil 4 Remake, Marvel’s Spider-Man, Final Fantasy 16 ou encore Horizon Forbidden West The Burning Shores, Sony a encore quelques cartouches à montrer. D’autant que certains studios maison préparent quelques surprises, à l’instar de Naughty Dog. Tom Henderson a également fait savoir qu'une nouvelle PS5 assez surprenante était également dans les cartons. On s'attendait à la voir au CES 2023, mais il se pourrait que Sony la garde au chaud pour un autre temps fort. Évidemment, ces « rumeurs » sont à prendre avec beaucoup de recul tant elles font davantage office de spéculation des joueurs que de bruits de couloirs émanant de sources crédibles. Il semble néanmoins qu'à ce stade, la théorie du State of Play de février autour du PSVR 2 soit plus que plausible.