En février dernier, PlayStation envoyait du très lourd avec un State of Play chargé en annonces. Sortie surprise de Ghost of War Sons of Sparta, révélation de Kena Scars of Kosmora, d'un jeu officiel John Wick, d'un nouveau Castlevania ou encore du prochain Silent Hill Townfall… très clairement la conférence a frappé fort. Mais il reste encore beaucoup à découvrir et d'après un informateur très bien renseigné sur le sujet, le prochain State of Play arriverait très bientôt, ce serait même imminent.

Si l'on recommande comme toujours de prendre tout ce qui n'est pas officiel avec des pincettes et une tenue adaptée, ces nouvelles informations viennent d'un informateur qui connaît très bien son sujet. Nate the Hate, à qui l'on doit un grand nombre de révélations, a littéralement donné la date potentielle du prochain State of Play. D'après ce qu'il aurait entendu de ses sources, la conférence se déroulerait le 16 avril prochain, soit dans une petite semaine à l'heure où ces lignes sont écrites. Il précise tout de même qu'il n'est pas certain que ce soit réellement le cas, il s'agirait là d'une date potentielle.

Qu'attendre ce cette potentielle conférence ?

Toujours selon Nate the Hate, ce nouveau State of Play serait à première vue dédié aux éditeurs tiers, et non pas aux exclusivités PlayStation. Il n'y aurait donc pas de Marvel's Wolverine, même si Insomniac a promis qu'il dévoilerait davantage de gameplay ce printemps. On peut supposer que ce dernier aura le droit à son propre événement dédié, c'est déjà arrivé pour de nombreuses grosses licences exclusives à fort potentiel. Ce serait toutefois l'occasion de revoir certains gros jeux attendus cette année comme le reboot de Onimusha, Kena Scars of Kosmora ou encore Silent Hill Townfall dont les dates de sortie ne sont pas encore connues.