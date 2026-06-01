La grande période du Summer Game Fest arrive, et les festivités commencent dès le 2 juin 2026 à 23h00 avec un très, très gros State of Play. On ne sait pas encore dans les détails ce qu'il y aura, mais Sony semble suffisamment confiant pour créer l'événement. On parle tout de même d'un rendez-vous annoncé bien en avance, d'une durée de plus d'une heure et surtout retransmis au cinéma. PlayStation nous prépare certainement quelque chose de costaud, et d'ailleurs quelques annonces pourraient bien avoir déjà leaké.

Une énorme licence PlayStation au State of Play ? Ca aurait leaké

On le sait, les insiders bougent pas mal lorsque les grands rendez-vous prennent date. On a souvent le droit à une tonne de rumeurs, plus ou moins solides, et parfois quelques révélations qui tapent pile poil là où il faut.

D'après plusieurs sources d'informateurs réputés, PlayStation se préparerait à faire au moins une très grosse annonce lors de son State of Play et ça concernerait une licence iconique de la marque. Si l'on en croit AlexandreNGamR, habitué aux révélations, un nouveau God of War centré sur le personnage de Faye serait révélé. On ne sait pas exactement de quel calibre sera le jeu concrètement, mais ce n'est pas la première fois que l'on en entend parler et l'étau semble se resserrer peu à peu.

God of War prépare déjà le grand retour de sa trilogie originelle qui sera entièrement remaniée. L'annonce avait fait énormément de bruit lors des derniers Game Awards, et l'on attend maintenant des nouvelles sur le sujet. En parallèle, la licence a sorti le très bon God of War Sons of Sparta, un metroidvania. Officiellement, on ne sait rien d'autre sur le sujet, si ce n'est que le studio travaille sur plusieurs projets, peut-être que ce God of War centré sur Faye en fait partie, verdict le 2 juin.

La légendaire mascotte d'Ubisoft aurait d'autres surprises à nous annoncer

Autre rumeur du moment, la présence de Rayman. Il a été dit qu'un nouveau jeu arriverait sous peu, un remake de l'excellent Rayman Legends. Mais visiblement, ça ne serait pas tout puisque la mascotte d'Ubisoft reviendrait également dans une nouvelle version entièrement remasterisée de Rayman Origins. L'information a elle aussi leaké via le store Xbox cette fois où le jeu a été listé un moment. On pourrait donc s'attendre à une annonce lors du prochain State of Play visiblement, là où le remake est lui aussi censé être révélé. Pour l'heure encore une fois rien n'a été officialisé et il faudra attendre le 2 juin 23h00 pour en avoir le cœur net.

Le prochain State of Play devrait nous surprendre à bien des niveaux, d'autant qu'il y a énormément de jeux attendus pour les prochains mois et années. Intergalactic n'a pas encore dévoilé de gameplay, Marvel's Wolverine a annoncé qu'il serait bien présent (et on a hâte), God of War pourrait bien faire une apparition… On espère aussi des surprises, des jeux inédits, des choses qui nous rappellent à quel point ce genre d'événement peut être génial.