À l’approche du Summer Game Fest, l’heure est venue pour PlayStation d’annoncer ce que les joueurs attendaient avec impatience : la date de son prochain State of Play.

Dans tout juste deux semaines à compter d’aujourd’hui, Geoff Keighley lancera officiellement le coup d’envoi du Summer Game Fest, événement estival extrêmement attendu par les joueurs du monde entier. Et pour cause, du 5 au 8 juin, de nombreux éditeurs prendront la parole pour nous dévoiler leur programme à venir dans les prochains mois, avec des annonces très attendues et, on l’espère, quelques surprises. Avant cela, ce sera toutefois à PlayStation de briller sous le feu des projecteurs avec un généreux State of Play pour les joueurs PS5.

PlayStation officialise son prochain State of Play

En effet, comme on pouvait s’y attendre au vu de ses habitudes ces dernières années, l’éditeur japonais prendra la parole quelques jours seulement avant le Summer Game Fest au travers d’une nouvelle conférence maison, qui promet « plus de 60 minutes de mises à jour, d’annonces et de révélations de gameplay de la part des plus grands studios du monde entier ». Dans le lot se trouvera alors notamment un gros segment dédié à Marvel’s Wolverine, la nouvelle exclusivité PS5 des créateurs de Marvel’s Spider-Man prévue pour le 15 septembre 2026.

« Insomniac Games dévoilera de nouvelles informations sur son prochain jeu d’action-aventure à la troisième personne, mettant en avant les combats brutaux et acharnés de Logan aux côtés de quelques détails inédits » apprend-on notamment via le PlayStation Blog. Voilà qui devrait faire le bonheur des joueurs PS5, qui n’attendaient que cela depuis le début du printemps. Pour le reste, le programme est en revanche beaucoup plus flou. Aura-t-on droit, par exemple, au retour tant attendu de God of War, ou à un nouvel aperçu d’Intergalactic: The Heretic Prophet ?

Mystère. Cela étant, nous n’aurons pas à attendre trop longtemps avant d’en avoir le cœur net, puisque cette nouvelle édition du State of Play sera diffusée dès le mardi 2 juin 2026, à 23h (heure française). Comme d’habitude, l’événement sera diffusé en direct sur les chaînes YouTube et Twitch officielles de PlayStation, et disponible en replay dans la foulée de sa présentation. Cette fois, plus de doute possible : l’une des plus belles périodes de l’année pour les joueurs se prépare, et les possesseurs de la PS5 ne voudront sans doute pas manquer cela.

Source : PlayStation Blog