Ça y est ! Après plusieurs semaines de rumeurs, le State of Play de février 2026 a officiellement été confirmé. Quelles surprises et quels jeux attendre ?

Après les leaks et les rumeurs, place à l’officialisation. Il se murmurait depuis plusieurs semaines que PlayStation tiendrait son sempiternel State of Play annuel ce mois-ci et ça n’a pas loupé. Le rendez-vous est ainsi donné au 12 février 2026 à 23h, heure française, pour une conférence qui fera la part belle aux prochains jeux qui animeront l’année des joueurs PS5. Avec plus de 60 minutes au compteur, la présentation sera la plus longue jamais enregistrée par Sony et mettra à l’honneur les titres des éditeurs tiers et les futures pépites indépendantes de l’année. On vous rassure, l'éditeur a déjà confirmé que les PlayStation Studios y occuperont également une place particulière. Ce sera sans doute l’occasion de découvrir ce sur quoi travaillent certains studios depuis un moment.

A quoi s'attendre pour ce nouveau State of Play ?

On peut donc s’attendre à ce que Marvel’s Wolverine sorte enfin les griffes pour dévoiler sa date de sortie, tandis que Saros devrait logiquement occuper une place de choix, sa sortie étant fixée au 30 avril 2026. Et puisqu’il est permis d’être un peu optimiste, pourquoi ne pas espérer également une première vidéo de gameplay pour Intergalactic The Heretic Prophet, le prochain projet de Naughty Dog ? Du côté des jeux déjà annoncés, Sony pourrait aussi profiter de l’événement pour remettre en lumière deux de ses futurs jeux-service. D’un côté, Horizon Hunters Gathering, le titre coopératif récemment dévoilé par Guerrilla Games, qui doit lancer une première bêta fermée courant du mois. De l’autre, Fairgame$, le jeu de braquage porté par Jade Raymond (Assassin’s Creed), porté disparu depuis son annonce en 2023.

Ce State of Play pourrait également servir de vitrine aux projets à venir des studios les plus discrets de PlayStation Studios. Difficile, par exemple, de ne pas évoquer Santa Monica Studio, qui serait au charbon sur un God of War typé metroidvania en 2.5D. Bluepoint Games, à qui l’on doit notamment le remake de Demon’s Souls, travaillerait pour sa part depuis quelque temps sur sa toute première licence originale, tandis que les plans de Bend Studio sont plus flous maintenant que son jeu-service a été abandonné. PlayStation pourrait également profiter de ce State of Play pour lever le voile sur de futurs portages PC, avec Death Stranding 2 et Gran Turismo 7 en ligne de mire. La rumeur évoque par ailleurs le développement d’une nouvelle itération de la PS Portal dotée d’un écran OLED. Peut-être sera-t-elle révélée pendant l’événement ?

FF7 Remake 3, Persona 6, Tomb Raider... quels jeux partenaires attendre ?

Ce n’est évidemment que la partie émergée de l’iceberg, puisque les partenaires habituels de Sony devraient eux aussi être longuement mis sous le feu des projecteurs. Capcom fera, à n’en pas douter, le déplacement, que ce soit pour présenter une dernière fois Resident Evil 9 avant sa sortie prévue en fin de mois, ou pour rappeler que Monster Hunter Stories 3 est attendu pour le mois de mars. Contrat d’exclusivité ou non, Square Enix pourrait également occuper une place de choix lors de ce State of Play. Libre à chacun de dresser la liste de ses espoirs les plus fous, de FF9 Remake à FF7 Remake 3, en passant par Kingdom Hearts 4 ou encore une arrivée de la trilogie FF13 sur PS5.

Bandai Namco est lui aussi un habitué des événements PlayStation, avec une présence généralement remarquée. Ce State of Play sera-t-il l’occasion d’annoncer le prochain Tales of, ou même Persona 6 du côté de SEGA ? Rien n’est moins sûr. Autres hypothèses autrement plus crédibles : la présence de 007 First Light, LEGO Batman Legacy of the Dark Knight ou encore de la version PS5 d’inZoi. Une seule certitude à ce stade, Tomb Raider Legacy of Atlantis sera bien de la partie, sa présence ayant été confirmée par le studio.

Enfin, la scène indépendante devrait, comme souvent, bénéficier d’un sacré coup de projecteur lors de ce State of Play, et les candidats ne manquent pas. Peut-être Little Devil Inside finira-t-il enfin par annoncer une date de sortie ferme après toutes ces années d’attente. Entre lui et un trailer de GTA 6, les paris sont ouverts.

Et vous, quels jeux PS5 aimeriez-vous voir lors de ce State of Play ?

Source : PlayStation