Selon les rumeurs, PlayStation aurait eu l'intention de diffuser une conférence State of Play pas plus tard qu'aujourd'hui. Seulement, arrivés à la date butoir, il faut bien se rendre à l'évidence.

Les joueuses et joueurs PS5 sont aux aguets sur les nouveautés à venir. C'est pourquoi la possibilité d'une nouvelle conférence dédiée aux jeux de la dernière console PlayStation a de quoi retenir l'attention. Justement, des rumeurs de State of Play imminent ont secoué le public ces derniers jours. Mais sans confirmation officielle de Sony, l'évidence est là malheureusement.

Depuis une semaine, la sphère du gaming s'agite autour de l'éventualité d'un nouveau State of Play. Après celui de février, certains internautes se sont demandés s'il faudrait attendre jusqu'au mois de juin 2026 pour avoir droit à une nouvelle conférence. C'est alors que l'insider Nate the Hate leur répondait, le 8 avril dernier, que la nouvelle édition devrait avoir lieu « bien avant cela ».

Le même jour, celui qui ne s'était pas trompé sur certaines annonces Nintendo, reprenait la parole pour apporter des précisions. Dans un post sur le réseau social X (ex-Twitter), voilà ses mots concernant la potentielle date du futur State of Play :

Puisque cela a attiré une attention et une adhésion inattendues... je vous donne la date non-confirmée dont j'ai eu vent pour l'éventuel prochain State of Play : 16 avril.

Nate the Hate de conclure son post par : « J'insiste sur le “non-confirmée” ». Et de fait, PlayStation n'aa pas donné rendez-vous à son public cette semaine. Il n'y aura donc pas de conférence ce soir. Alors, plusieurs questions se posent. Un State of Play a-t-il bien été envisagé en interne du côté de PlayStation pour ce 16 avril, parmi d'autres dates ? L'insider aurait-il “simplement” entendu parler d'un événement aujourd'hui sans plus de précision ? Malheureusement, nous n'aurons pas de réponse à cela.

Toutefois, il ne faut pas désespérer. Si Nate the Hate a entendu, via ses sources, qu'un State of Play devait avoir lieu avant juin, alors une surprise pourrait quand même se préciser bientôt. L'an dernier, nous avions eu droit à une édition le 30 avril. Dès lors, nous pouvons garder espoir pour une nouvelle conférence d'ici à une à deux semaines si PlayStation reste dans la même dynamique qu'en 2025.