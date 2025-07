En amont du Summer Game Fest 2025, c'était une fois encore PlayStation qui ouvrait le bal des grosses conférences avec son State of Play de juin 2025, centré notamment sur Silent Hill f, Nioh 3, 007 First Light ou encore Pragmata. Un mois presque tout pile plus tard, la branche gaming de Sony nous annonce officiellement la date de sa prochaine conférence, qui sera cette fois plus intimiste, mais qui vaudra certainement tout autant le détour.

Un nouveau State of Play très attendu à venir tout bientôt

Parmi les nombreux jeux présentés lors du précédent State of Play, l'une des plus grosses exclusivités PS5 à venir prochainement avait fait une apparition bien trop discrète, alors qu'on s'attendait à en voir bien plus. Un certain Ghost of Yotei, à venir le 2 octobre 2025, avait en effet passé une petite tête pour simplement nous dire qu'il aura droit à une présentation de gameplay complète courant juillet, sans plus de précision.

Nous voilà désormais fixés, puisque le prochain State of Play sera en effet bien cette fameuse présentation extensive de gameplay de Ghost of Yotei. Cette bonne nouvelle ne vient pas seule, puisque la date de cette conférence spécialement dédiée au titre très attendu de Sucker Punch aura donc lieu très bientôt : ce 10 juillet 2025 à 17 heures chez nous. Pour le visionner en direct ou en rediffusion, il faudra passer par les chaînes Twitch ou YouTube officielles de PlayStation.

Comme pour le SOP dédié spécifiquement à Borderlands 4 en avril dernier, nous pourrons ainsi enfin découvrir plus en détail le gameplay de Ghost of Yotei. L'occasion idéale de voir Atsu en action, et les nombreuses nouveautés ajoutées par Sucker Punch par rapport au déjà très bon Ghost of Tsushima aux commandes de Jin Sakai. Rendez-vous donc dans deux petits jours pour découvrir tout cela via ce State of Play, en attendant la sortie de Ghost of Yotei le 2 octobre, exclusivement sur PS5.

Source : PlayStation