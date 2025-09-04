Après une conférence dite « Deep Dive » consacré à une longue présentation de Ghost of Yotei en juillet, c'était en effet au tour de 007 First Light par IO Interactive, déjà introduit lors de la conférence de PlayStation en juin dernier, d'avoir droit à son propre State of Play dédié. Nous avons ainsi eu droit ici à une trentaine de minutes de gameplay, dont une grande partie que nous avions pu voir en avant-première à l'occasion de la Gamescom 2025, mais aussi des éléments inédits. Un débriefing de cette première mission de ce jeune James Bond s'impose donc.

007 First Light remis en lumière via un nouveau State of Play

Une majeure partie de la présentation du State of Play d'hier soir dédiée à 007 First Light s'intéressait à la toute première mission du jeu, que nous avions déjà vu à Cologne. Pour tous les détails, on vous renvoie donc vers notre preview mentionnée en introduction de cet article. En résumé, James et une bande d'aspirants espions doivent retrouver 009 dans un hôtel de luxe. Notre héros doit occuper le rôle de chauffeur, mais il s'impatience et surprend une conversation titillant sa curiosité. Après une phase « d'infiltration sociale » à la Hitman, puis une course poursuite effrénée, et enfin une phase d'action explosive dans un aéroport et un avion, il parvient tant bien que mal à accomplir sa mission.

Le State of Play centré sur 007 First Light disposait cependant d'une seconde partie inédite, sur laquelle nous allons donc nous pencher plus en détail. On a notamment vu la myriade d'options offertes à James pour mener à bien une infiltration. Il peut par exemple utiliser divers gadgets de Q pour créer des distractions, avec notamment son iconique montre laser pour étourdir des ennemis et faire tomber des objets, ou encore un dispositif de fumée pour se cacher à la vue d'opposants et les abattre silencieusement. James Bond oblige, notre cher espion peut également se sortir de nombreuses situations simplement grâce à son charisme naturel.

Enfin, le State of Play consacré à 007 First Light nous a montré que James Bond a également plus d'un tour dans son sac en combat. Outre du gunplay classique et efficace, chaque zone d'altercation dispose d'un tas d'objets interactifs qui peuvent devenir des armes mortelles. Cela passe autant par des classiques barils explosifs que par des lampes au plafond. De même, James dispose d'un large panel de coups au corps-à-corps, dont la possibilité de pousser un ennemi sur un extincteur pour provoquer une explosion et de la fumée.

Une date de sortie et plusieurs éditions pour conclure

Ainsi, toute la partie du State of Play dédiée au gameplay de 007 First Light avait de très solides arguments pour convaincre les fans de James Bond et de nouveaux venus, malgré des séquences enregistrées sur PS5 avec parfois des problèmes manifestes de performance et de stabilité du taux d'images par seconde. IO Interactive a toutefois encore du temps pour peaufiner sa formule, puisque la conférence se terminait sur l'annonce d'une date de sortie et de plusieurs éditions pour le jeu.

Le State of Play nous a en effet indiqué que 007 First Light sortira le 27 mars 2026 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Les précommandes sont également ouvertes pour une édition Standard à 69,99 euros. Une édition Deluxe a également été annoncée, qui comprend un accès anticipé de 24 heures, des costumes exclusifs, une apparence d'arme et divers autres objets cosmétiques. Enfin, le titre aura droit à une édition Collector, baptisée Edition Héritage, au tarif fort relevé de 299,99 euros, qui comprendra une copie physique du jeu, les bonus de l'édition Deluxe, ainsi que divers goodies, dont un pistolet d'or, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

© IO Interactive / Amazon

Sources : PlayStation sur YouTube ; Amazon