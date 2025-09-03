Le rendez-vous est d'ores et déjà pris pour le prochain State of Play. Mais, juste avant la grande présentation d'un jeu très attendu, de grosses informations fuitent.

Tenez-vous prêt, car un nouveau State of Play se tiendra ce soir. L'annonce est tombée ce lundi, une belle surprise pour la rentrée. Ce sera l'occasion d'en découvrir davantage sur l'un des prochains jeux qui fera son entrée sur la PS5 de Sony. Cependant, une partie des annonces vient tout juste d'être dévoilée malgré elle. Ça devrait intéresser tous ceux qui veulent en faire l'acquisition.

Tout se dévoile avant le State of Play

Ce soir, à 20 heures précises heure française, Sony nous donne rendez-vous en direct pour une longue présentation. Après Ghost of Yotei, le nouveau State of Play sera lui aussi dédié uniquement à un futur jeu. Cette fois, cependant, il ne s'agit pas d'une production first-party. En effet, c'est le prochain titre de IO Interactive, le très attendu 007 First Light, qui aura droit à ce grand coup de projecteur.

Ce State of Play consacré au nouveau jeu James Bond sera l'occasion d'y plonger plus en profondeur. Nous devrions en apprendre davantage sur l'histoire et, surtout, le gameplay de 007 First Light. Mais, ce ne sont pas les seules choses qui intéressent les joueuses et joueurs. D'autres informations essentielles devraient être révélées durant la conférence ou dans la foulée. Sauf que celles-ci viennent de leaker.

En effet, avant le State of Play de ce soir, plusieurs placeholders ont fait leur apparition sur Amazon US. Grâce à cela, nous apprenons qu'une édition physique est bien au programme pour 007 First Light. Sans surprise, elle se déclinera en une édition standard et une édition collector. Les prix sont pour le moment indiqués uniquement en dollars, mais nous pouvons nous attendre à l'équivalence en euros :

(PC, PS5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2) : $69.99 Édition collector (PC, PS5, Xbox Series X|S) : $299.99

Les fiches produit d'Amazon laissent bien entendre que les précommandes du jeu pourraient être lancées dès aujourd'hui. Pour rappel, James Bond 007 First Light est attendu pour 2026. Le State of Play sera certainement l'occasion de donner la date de sortie exacte.

