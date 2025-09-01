Deux mois après le dernier State of Play en date, Sony a officiellement annoncé la date de la prochaine édition de sa conférence, avec un programme aguicheur en prime.

En juin dernier, Sony ouvrait avant l'heure le bal du Summer Game Fest 2025 avec un State of Play en amont du grand événement estival organisé par Geoff Keighley. Après de récentes rumeurs à son sujet, nous avons donc enfin droit à une confirmation officielle de la tenue très prochaine d'une nouvelle conférence de la part de la branche gaming de Sony, qui va reprendre le même schéma que celle entièrement dédiée à Ghost of Yotei, pour cette fois l'une des plus grosses annonces de l'édition de juin.

Pour rappel, le State of Play de juin 2025 nous avait gâté de nombreuses annonces fortes, dont Silent Hill f, Pragmata, le prochain jeu de Suda51, mais aussi Nioh 3 et enfin le très surveillé 007 First Light, le jeu estampillé James Bond développé par IO Interactive (Hitman). Après un State of Play spécialement dédiée à l'extrêmement attendu Ghost of Yotei en amont de sa sortie le 2 octobre, c'est justement au tour de ce fameux 007 First Light d'être à nouveau mis en lumière par PlayStation.

Sur son compte X.com officiel et via un article sur PlayStation.blog, Sony nous donne en effet rendez-vous pas plus tard que ce 3 septembre à 20 heures chez nous pour découvrir via un State of Play dit « Deep Dive » 30 minutes de gameplay de 007 First Light. L'occasion donc de voir ce qu'IO Interactive a concocté pour narrer la jeunesse de James Bond et ses premiers pas en tant que l'espion le plus classe au service de l'Angleterre.

Plus précisément, ce State of Play spécialement dédié à 007 First Light nous présentera la première mission du jeu. Pour rappel, le titre devrait à la fois mélanger des phases d'infiltration « sociale » telles que vues dans les derniers jeux Hitman, mais aussi des courses poursuites emblématiques de la licence James Bond, et enfin des phases d'action très musclées qu'Uncharted n'aurait pas renié. Rendez-vous donc ce mercredi soir sur les chaînes Twitch et YouTube officielles de PlayStation pour voir ce State of Play « Deep Dive » en direct. Nous ne manquerons également de le couvrir pour vous en rapporter les points les plus croustillants. Pour l'Angleterre, évidemment.

