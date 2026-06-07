Alors qu'on le pensait perdu dans l'enfer du développement, State of Decay 3 refait parler de lui et se montre même pour ainsi dire et contre toute attente plus vivant que jamais.

Deux ans après sa dernière apparition, de récentes rumeurs évoquaient que State of Decay 3 ne se portait pas bien du tout. On a même entendu dire que ce qu'on avait vu lors de la conférence Xbox de juin 2024 n'était en réalité qu'une bande-annonce en images de synthèse inventée de toutes pièces, et que le titre véritable développé par Undead Labs était dans un état des plus dramatiques. À l'occasion du dernier Xbox Games Showcase en date dans le cadre du Summer Game Fest 2026, le studio a voulu donner tort à ces bruits de couloir en y mettant les formes.

State of Decay 3 redonne enfin des signes de vie encourageants

Après un second épisode sorti en 2018 et qui a eu du mal à s'imposer avant la mise à jour Juggernaut qui a bien relevé le niveau, State of Decay 3 se rapproche dangereusement d'une sortie dix ans après son grand-frère. La licence de jeux de survie contre des zombies d'Undead Labs se doit donc de frapper un grand coup, et surtout de rassurer ses fans après une très longue attente et de récentes rumeurs assez alarmantes. Six ans après sa première annonce, dire que ce troisième opus se fait cruellement attendre est donc euphémisme.

Le Xbox Games Showcase 2026 fut donc l'occasion pour Undead Labs de tenter de mettre tout le monde d'accord et de présenter State of Decay 3 comme il se doit. Contre toute attente, le studio a visiblement bien profité de tout ce temps pour pousser sa licence à part. Plus beau, plus nerveux, plus de zombies, une gestion encore plus cornélienne de sa communauté de survivants, un monde ouvert plus vaste et immersif, ce troisième épisode se montre donc sur le papier très prometteur et sanglant.

Tout vient visiblement à point à qui sait attendre, même en pleine apocalypse zombie, puisque cette nouvelle présentation de State of Decay 3 se conclut par une plutôt bonne nouvelle très attendue : une fenêtre de sortie prévue courant 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series.

Source : YouTube