Annoncé comme si rien n’était, Starship Troopers : Extermination s’affiche comme un Left 4 Dead like bien bourrin et jouable en coopération jusqu’à 12 joueurs. Équipés de flingues aussi gros qu’eux, les combattants devront se frayer un chemin à travers des hordes gigantesques d’Arachnides et autres bestioles insectoïdes extraterrestres.

Starship Troopers recrute des exterminateurs !

Comme dans les films, Starship Troopers : Extermination compte mettre le paquet en termes de tripailles.

En plus de pouvoir partir sur le terrain en escouade de 12, le titre donnera accès à 3 classes différentes lors de sa sortie en Early Access : Assaut, Soutien et Défenseur.

Il sera d'ailleurs possible de faire évoluer et d’améliorer chacune de ces spécialités en profitant d’un arsenal complet allant du fusil-mitrailleur au sniper en passant par le fusil d’assaut et le lance-grenades. En plus d’objectifs à accomplir dans la veine d’un Back 4 Blood ou Left 4 Dead (défendre un point, nettoyer une zone, etc.), Starship Troopers : Extermination proposera également des éléments de tower defense avec la possibilité de construire des avant-postes et de les renforcer à l’aide de tout un tas d’outils.

D’ailleurs, il faudra gérer ses ressources et aller les récolter dans l’environnement en libérant des stations minières ou en détruisant des nids.

Les combats prendront place dans une vaste carte ouverte divisée en plusieurs secteurs qu'il faudra nettoyer. Les créatures y seront évidemment en très grand nombre et attaqueront vos défenses en de gigantesques hordes. D’ailleurs, les développeurs nous informent que les Arachnides seront de plus en plus dangereuses et nombreuses au fil du temps. Notez qu’à sa sortie, le jeu ne comptera que 5 types d’ennemis différents : Drones, Guerriers, Tireurs, Plasma, Grenadiers et Tigers Elites.

Starship Troopers : Extermination est attendu en Early Access sur PC (via Steam) dès l'année prochaine, mais ne dispose pas encore de date précise.