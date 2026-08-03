Tandis que Stardew Valley continue tranquillement de suivre sa voie en séduisant toujours plus de joueurs avec les années, les alternatives au titre d’Eric ‘ConcernedApe’ Barone, elles, ne cessent de se multiplier. Dans le lot, par exemple, se trouve notamment Starsand Island, disponible en accès anticipé sur Steam depuis le 11 février 2026. Et il faut croire qu’en coulisses, les choses se passent très bien pour ses créateurs, puisque Speed Sparkle Lab a confirmé que le lancement de la version 1.0 du jeu est désormais imminent.

Cinq petits mois seulement après avoir été lancé en accès anticipé sur Steam, Starsand Island entrera en effet dans sa version finale le 18 août prochain, à 14h (heure française) plus précisément. « Depuis le lancement de l’accès anticipé en février, nous n’avons cessé d’améliorer le jeu en tenant compte de vos commentaires », précisent alors les développeurs du Stardew Valley-like pour l’occasion. « Grâce à votre soutien, nous avons ajouté du nouveau contenu, peaufiné les fonctionnalités existantes et rendu la vie sur l’île encore plus agréable ».

Bien sûr, cela n’était toutefois « que le début ». Car avec l’arrivée de la version 1.0, Starsand Island accueillera d’autres nouveautés, à l’instar par exemple du multijoueur en ligne qui permettra désormais à quatre joueurs « de cultiver, de pêcher, d’explorer et de profiter ensemble de la vie sur l’île ». En sachant que, là encore, il ne s’agit évidemment que d’une première étape pour le titre. « Nous continuerons à proposer du nouveau contenu, des améliorations et des mises à jour pour Starsand Island à l’avenir », promet Speed Sparkle sur Steam.

Une offre de lancement annoncée par le studio

Pour fêter l’événement, une offre de lancement sera d’ailleurs proposée pour le titre, actuellement vendu au tarif de 38.99€ sur la plateforme de Valve. On ignore cependant à quelle hauteur s’élèvera la réduction pour l’occasion. Et parce qu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, l’arrivée de la version 1.0 de Starsand Island signifie que les joueurs PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2 vont eux aussi enfin pouvoir se lancer dans l'expérience dès le 18 août prochain. « Merci de nous accompagner dans cette aventure », concluent alors les créateurs.

Un Stardew Valley-like déjà très apprécié par le public

Reste maintenant à voir si les joueurs consoles seront aussi enthousiastes vis-à-vis de Starsand Island que ne l’ont été les joueurs Steam jusqu’à présent. Car avec 82% d’évaluations « très positives » pour plus de 5 300 avis à ce jour, on peut dire que le succès est déjà au rendez-vous pour le titre sur PC. « C’est un jeu qui devient rapidement addictif, comme la plupart des jeux de ce genre, mais qui promet un agréable moment d’évasion et de détente », indique par exemple l’un des avis jugés les plus pertinents par la plateforme ; laissé par un joueur ayant déjà 60h de jeu à son actif.

Source : Speed Sparkle Lab