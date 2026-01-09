Depuis le succès phénoménal rencontré par Baldur’s Gate 3 en 2023, nombreux sont les joueurs à se demander qui pourra rivaliser avec le hit de Larian Studios. Car c’est malheureusement officiel, ce n’est pas ce dernier qui se chargera du développement de Baldur’s Gate 4, préférant à la place se consacrer à un nouveau Divinity. En attendant de découvrir qui aura la lourde tâche de leur succéder, les fans de Baldur’s Gate 3 doivent néanmoins absolument jeter à un œil à Starfinder Afterlight, qui pourrait bien devenir la nouvelle sensation du CRPG.

Starfinder Afterlight pourrait bien devenir le prochain RPG phénomène

Annoncé il y a de cela plusieurs mois, Starfinder Afterlight se présente comme un nouveau RPG se déroulant dans l’univers du jeu de rôle éponyme paru chez Paizo Publishing en août 2017. Partageant son univers avec Pathfinder, qui est lui-même inspiré de la version 3.5 de Donjons & Dragons, il prend ainsi la forme d’une version science-fiction de cet univers, qui n’est pas sans rappeler celui de grandes franchises comme Star Wars, Mass Effect ou encore Alien. Un mélange prometteur, donc, qui se veut tout aussi séduisant que le pitch de Starfinder Afterlight.

« Rassemblez votre équipage et aventurez-vous dans les Mondes du Pacte via une histoire peuplée de héros improbables, de merveilles cosmiques et de liens qui nous définissent » peut-on notamment lire sur la page Steam du jeu. Car l’objectif de ce potentiel successeur à Baldur’s Gate 3, notamment, sera alors de constituer une équipe de marginaux venus des quatre coins de l’univers pour sauver son capitaine disparu, mais aussi empêcher la galaxie d’être complètement anéantie par une dangereuse menace.

Et on peut dire qu’avec Starfinder Afterlight, Epictellers Entertainment, qui signera son premier jeu, ne fait vraiment pas les choses à moitié. Entre 40 et 60h de jeu sont par exemple d’ores et déjà annoncées, aux côtés d’une narration à embranchements, de combats tactiques au tour par tour et de la présence de six compagnons uniques à nos côtés. Sans compter que, tout comme Baldur’s Gate 3, de nombreuses classes de personnages seront disponibles, parmi lesquelles Soldat, Envoyé, Opérateur, Mystique, Solarian et Sorcier.

Un engouement déjà palpable chez les joueurs

N’oublions pas non plus de mentionner le casting du jeu, qui comporte déjà certains des acteurs les plus réputés de l’industrie. On parle notamment de Roger Clark (Red Dead Redemption 2), mais aussi de Neil Newbon (Baldur’s Gate 3), Fred Tatasciore (Mass Effect) ou encore Carolina Ravassa (Dragon Age: The Veilguard). Bref, tout ce qu’il faut pour faire de Starfinder Afterlight un véritable succès, que les joueurs sont impatients de découvrir si l’on en croit l’engouement suscité par la campagne Kickstarter du jeu depuis son lancement.

Car avec 14 216 contributeurs à l’heure où sont écrites ces lignes, le titre d’Epictellers Entertainment a d’ores et déjà récolté plus de 811 300€ de financement, sur un objectif initialement fixé à 75 000€. En sachant qu’il est encore possible d’y participer en échange de belles contreparties, et ce afin d’augmenter les chances de faire de Starfinder Afterlight le prochain grand succès du CRPG. Notons pour finir que le titre devrait être lancé en accès anticipé dès l’été 2026, à une date qui reste pour l’heure à préciser.

