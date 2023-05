Redfall est tout juste sorti et se retrouve sous le feu des projecteurs. Il était l'une des grosse sortie exclusive de l'année, tout comme Starfield. Malheureusement pour lui, si on en parle beaucoup, ce n’est pas pour les bonnes raisons. Le studio Arkane, pourtant réputé pour ses talents artistiques, sa capacité à créer des univers intéressants et profonds, ainsi que sa maîtrise du level design, vient de se prendre les pieds dans le tapis. Son FPS coopératif n’a pas convaincu. Que ce soit du côté de la presse, comme dans nos colonnes, où chez les joueurs, ce n’est clairement pas la folie. La raison ? Une quantité folle de bugs, un jeu pas aussi fin qu’il devrait l'être et des errances de gameplay principalement. Mais aussi un framerate bloqué à 30fps, ce qui ne passe pas du tout lorsque l’on parle de shooter à la première personne en 2023.

Si ce n’est pas non plus un massacre, Redfall reste un échec. Mais surtout, le jeu d’Arkane vient de provoquer un vrai électrochoc qui ébranle actuellement toute la firme Xbox. Les joueurs se demandent où sont passé leurs grosses exclusivités. Celles qui étaient maintes fois mises en avant pour vendre le Xbox Game Pass. Où sont les gros jeux censés faire honneur à la Xbox Series ? Autant de questions qui marquent l’inquiétude de la communauté qui commence désormais à regarder les prochaines grosses sorties de travers, notamment un certain Starfield.

Starfield inquiète les joueurs...

Et il y a une double raison à cela. Déjà à cause de l’affaire Redfall, encore fraîche, mais aussi parce que les jeux Bethesda ne sont déjà pas considérés comme des monuments techniques. Que ce soit le mastodonte Skyrim ou Fallout 4, aucun de ses jeux ne brillent par ses performances graphiques et techniques. Et lorsque l'on y ajoute la triste tendance actuelle qui veut que la plupart des AAA se retrouvent très mal optimisés à leur sortie, les joueurs commencent à se dire que Starfield pourrait bien être une catastrophe à sa sortie. Une inquiétude justifiée.

... mais Xbox les rassure

Lors d’une prise de parole dans un récent podcast concernant la sortie très difficile de Redfall, Phil Spencer a été questionné concernant la suite, et donc Starfield. Et sur ce sujet, le patron de la branche Xbox se veut très rassurant. Il annonce même une excellente nouvelle pour celles et ceux qui attendent fermement l'arrivée de ce RPG très ambitieux.

Non, Starfield ne reproduira pas les mêmes erreurs que Redfall, notamment en ce qui concerne la partie framerate. Spencer le confirme, Starfield tournera bel et bien à 60fps à sa sortie. Contrairement au jeu d’Arkane dont le mode arrivera prochainement.

Starfield à 60fps ? c'est oui [à partir de 33:30]

Le framerate, le nerf de la guerre

S’il n’a pas été précisé si ce framerate serait natif ou s’il serait lié à un quelconque mode performance. Le fait est que les 60 images par secondes seront bien de la partie. Une nouvelle qui devrait rassurer les plus inquiets. Si les joueurs console, n’étaient pas vraiment regardant sur le framerate il y a de ça quelques années, les temps ont changé. D’autant plus depuis la sortie de la PS5 et des Xbox Series. C’est devenu un point très important pour beaucoup, voir même essentiel. En tout cas, c’est devenu un argument de poids dans la prise de décision des potentiels acheteurs. Au même titre que la résolution et la fameuse 4K. Xbox le sait et semble cette fois prendre la chose sérieusement depuis l’accident avec Redfall. Les promesses sont donc là pour Starfield, reste maintenant à voir si elles seront tenues et surtout, à quel prix.