C’est l’un des jeux les plus attendus de 2023 et pourtant il aurait déjà dû être disponible. Initialement prévu pour ce 11 novembre 2022, Starfield a finalement été repoussé à l’année suivante. Une annonce qui a forcément fait son lot de déçus mais Phil Spencer rassure, c’est pour la bonne cause.

Les raisons du report de Starfield

L’année 2023 sera chargée pour les joueurs. Les reports et les sorties à l’année prochaine s’accumulent, mais quelques titres se démarquent déjà du lot. C’est le cas de Starfield, la première nouvelle licence de Bethesda depuis des décennies, qui a retardé son atterrissage de quelques mois. Pour Phil Spencer, à la tête de Xbox, le report du jeu était une évidence plus qu’une décision. L’entreprise ne souhaite pas répéter ses erreurs passées et donc de sortir une de ses exclusivités prématurément.

« C’est pas vraiment une décision que de reporter un jeu après que l’équipe ait fourni autant d’efforts au cours de plusieurs années. Vous arrivez juste à un point où vous savez que vous n’allez pas pouvoir livrer le jeu à la date promise. Maintenant, ça a une certaine ampleur parce nous avons déjà sorti des jeux trop tôt », a-t-il expliqué lors d’un podcast de The Verge. L’exemple le plus récent est en effet Halo Infinite, qui tente de corriger le tir au fil des mises à jour. « Avec le recul, quand vous regardez un jeu comme Starfield, ça a nécessité tellement de temps et d’investissement à l’équipe pour créer cette nouvelle licence. La décision de leur donner plus de temps pour créer le jeu qu’ils aimeraient faire est la meilleure chose à faire » ajoute-t-il.

Évidemment, un retard implique également un impact financier qui pèse également dans la balance. Cependant, le patron de Xbox estime que c’était la bonne décision, aussi bien pour les développeurs que pour les joueurs. Pour rappel Starfield est désormais attendu lors de la première moitié de 2023 sur Xbox Series et PC.