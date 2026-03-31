Nous y sommes presque. Deux ans et demi après sa sortie sur Xbox Series et PC, Starfield, le dernier RPG signé Bethesda, s’apprête enfin à débarquer sur PS5, pour le plus grand bonheur de certains. Car le titre n’a peut-être pas rencontré le succès escompté à l’origine par le studio, mais il n’en reste pas moins une expérience très appréciée par une partie de la communauté. Une communauté qui, dès le 7 avril prochain, accueillera des millions de joueurs potentiels supplémentaires… même si un certain détail vient déjà gâcher le plaisir de certains.

La version PS5 de Starfield fait déjà des déçus avant sa sortie

Et pour cause, il s’avère que Starfield fait partie de ces jeux nécessitant l’installation d’une mise à jour pour pouvoir être lancé la première fois, et donc par extension d’une connexion en ligne obligatoire. Oui, même pour les joueurs PS5 qui auraient décidé de craquer pour la version physique. Car comme révélé par le compte Does It Play? sur X, il apparaît que sur les 123 Go nécessaires au bon fonctionnement de Starfield, seuls 81 Go sont réellement disponibles sur le disque. Pour le reste, il faudra donc impérativement passer par la case téléchargement.

Bien sûr, cela pourrait paraître dérisoire à bien des joueurs. Mais pour une partie des défenseurs du format physique, pouvoir disposer de l’intégralité de leurs jeux sans que l’expérience ne soit bloquée derrière un premier patch obligatoire est un critère capital. Tellement que cela pousse déjà certains joueurs PS5 à remettre en cause leur achat de Starfield. « Ce n’est pas une surprise, mais merci de m’avoir éclairé là-dessus et de m’avoir fait économiser de l’argent » a par exemple déclaré un internaute en réaction à cette révélation.

« Merci de m’avoir permis d’économiser de l’argent que je pourrai investir dans des sorties physiques qui le méritent vraiment » renchérit un autre. « Je ne suis pas surpris après les disques vides d’Indiana Jones et DOOM » assure enfin à dernier. Car il s’avère en effet que Bethesda n’en est malheureusement pas à son coup d’essai avec Starfield. Dernièrement, les versions physiques de jeux comme Indiana Jones et le Cercle Ancien et DOOM: The Dark Ages souffraient également du même problème, qui semble donc voué à perdurer malgré les plaintes des joueurs.

Le jeu arrivera prochainement avec une série de nouveautés

Maintenant, cela impactera-t-il réellement le succès de Starfield sur PS5 ? Réponse dès la semaine prochaine. Pour rappel, le RPG de Bethesda débarquera au prix de 49.99€ sur la machine de Sony, et embarquera pour l’occasion une série de nouveautés, telles que des fonctionnalités inédites et la mise à jour gratuite Free Lanes. Une nouvelle extension, Terran Armada, sera également lancée sur l’ensemble des plateformes. Pour en profiter sur PS5, les joueurs de Starfield devront toutefois opter pour la version Premium du jeu, vendue au tarif de 69.99€.

Source : X