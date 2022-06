Finis les concept arts et les carnets de développeur. Depuis sa présentation d’une quinzaine de minutes à la conférence Xbox, Starfield est devenu concret. Todd Howard peut enfin dégainer des promesses à la chaîne et parler du jeu dans ses moindres détails, à commencer par sa durée de vie.

Quelle est la durée de vie de Starfield ?

Avec ses 1000 planètes explorables générées de façon procédurale, certains joueurs s’attendent à une durée de vie dantesque. A cette question qui brûle toutes les lèvres, Todd Howard répond que la quête principale sera 20% plus longue que celles des jeux déjà généreux comme Fallout 4 et Skyrim.

Ces anciennes productions représentaient au bas mot au moins 40 heures de jeu minimum, ce qui exclut évidemment les quêtes et les activités secondaires. Sur ce terrain-là, Bethesda se montre encore discret, mais il est presque déjà garanti que Starfield aura des DLC après son lancement.

Des DLC déjà prévus ?

« Nous avons constaté que les joueurs continuaient à jouer à nos jeux pendant très longtemps. Ils jouent encore à Skyrim. Pas pendant 10 ans d’affilée, mais s’ils s’arrêtent, y reviennent et il y a du contenu supplémentaire. On en fera certainement pour Starfield », explique le producteur. D’ailleurs le contenu additionnel passe également par la communauté de moddeurs qui font souvent des merveilles. Todd Howard estime que Starfield sera « un rêve pour eux au vu de la quantité de choses qu’ils pourraient faire ».

Cependant, l’annonce de 4 grandes villes pour 1000 planètes n’a pas manqué de faire réagir. Le ratio semble très déséquilibré, mais Bethesda est formel, ce seront des lieux plus grands que ce à quoi l’éditeur nous a habitués. New Atlantis sera d’ailleurs la plus grande métropole jamais conçue dans un jeu Bethesda. « La ville propose tous les services nécessaires et vous pourrez modifier votre vaisseau grâce aux factions. New Atlantis est surtout le quartier général de la Constellation, le dernier groupe d’explorateurs spatiaux auquel le joueur appartient. C’est une sorte de mélange entre la NASA? Indiana Jones et La Ligue des gentlemen extraordinaires. »