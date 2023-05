Starfield est surement LE jeu le plus attendu à venir, du moins dans sa catégorie à savoir le RPG. Et des spoils sont déjà dans la nature. Explication.

Le spoil que cela s'agisse d'une série, d'un film ou d'un jeu vidéo est l'une des pires choses pour un fan. Conscient du soucis, un développeur de Starfield a dû prendre la solution de s'auto-censurer car il a lâché dans la nature un gros spoil sans s'en rendre vraiment compte. Qu'est ce que c'est que cette histoire ? On vous explique tout dans les moindres détails.

Quand un spoil de Starfield se ballade dans la nature

C'est via le compte Twitter officiel d'un développeur de chez Bethesda, studio derrière Starfield que l'on peut apprendre la nouvelle. Plus exactement c'est le directeur du design de Bethesda, Emil Pagliarulo, qui a révélé qu'il avait réalisé un tatouage Starfield qu'il ne pouvait pas montrer avant au moins quatre mois. Voyez plutôt :

Par ailleurs, je me suis fait tatouer Starfield hier. Et c'est quelque chose que je ne peux pas montrer ou dont je ne peux pas parler avant la sortie du film, à cause des spoilers ! Mais j'adore. C'est propre. Simple. Puissant

Il précise que ce n'est pas un énorme spoiler, comme la fin de histoire écrite en entier le long de son avant-bras, mais que cela gâcherait tout de même quelque chose qui n'a pas encore été officiellement révélé par l'éditeur/développeur. Une histoire peu banale dont on connaitra la vérité d'ici quelques mois.

Starfield, le prochain mastodonte de Bethesda

Starfield est surement l'un des jeux les plus attendus à l'heure actuelle, surtout depuis que Zelda Tears of the Kingdom est disponible. Pour mémoire le RPG se déroule dans un univers de science-fiction futuriste et met en scène des humains qui explorent l'espace profond pour trouver de nouvelles planètes et découvrir les secrets de l'univers. Les joueurs jouent le rôle d'un personnage créé par eux-mêmes et ont la liberté d'explorer cet univers en utilisant leur propre vaisseau spatial. À ce titre Starfield promet une grande variété de planètes, de créatures et de technologies à découvrir, ainsi que des choix significatifs pour les joueurs qui affecteront l'histoire et les personnages de l'univers. Une promesse que faisait déja Star Citizen en son temps. Espérons que cette fois, tout soit vrai et surtout entièrement jouable.

Pour mémoire le jeu de Bethesda est attendu pour le 6 septembre 2023. Et nous devrions avoir de grosses nouvelles à l'occasion du Summer Game Fest de juin avec une conférence qui porte uniquement sur le RPG. À quoi aura t-on droit ? Une vidéo de gameplay ? Une cinématique ? Le mystère est encore entier.