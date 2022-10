Starfield est encore bien mystérieux, mais Bethesda continue de communiquer autour de son jeu. L’éditeur américain a lâché des infos croustillantes dernièrement, dévoilant par exemple que celui qu’on appelle le Skyrim dans l’espace auradeux fois plus de lignes de dialogues que Fallout 4. La nouvelle licence des studios sera plus vaste, mais cela n’empêchera pas les fans de The Elder Scrolls Oblivion de retrouver un personnage bien connu… en quelque sorte du moins.

Le Fanatique de retour dans Starfield ?

On le sait, Starfield empruntera beaucoup aux autres jeux de Bethesda. Ce à quoi les joueurs The Elder Scrolls ne s’attendaient sans doute pas, c’est à revoir l’un des PNJ les plus cultes et les plus agaçants de Oblivion dans ce monde ouvert que l’on nous promet gargantuesque. Lors d’une récente session de question-réponse, Todd Howard a donné de nouveaux détails sur le jeu et son système de traits obtenus en remplissant des actions données. L'un d'entre eux, intitulé « Héros vénéré », sera acquis en « gagnant l’attention d’un "Fanatique" énervant. »

Comme l’a repéré PCGamesN, ce personnage agaçant « apparaîtra au hasard et ne cessera de jacasser à côté de vous. Le bon côté des choses, c’est qu’il vous donne des cadeaux ». Celles et ceux qui ont roulé leur bosse sur The Elder Scrolls Oblivion n’ont pas besoin d’un dessin : le Fanatique sera de retour dans Starfield. Si vous n’avez jamais touché au quatrième opus et n’avez jamais eu le déplaisir de croiser ce PNJ agaçant, qui peut devenir le pire compagnon de route du Héros de Kvatch, il n’avait pour utilité que de brosser les joueurs dans le sens du poil à défaut de se battre ou d’avoir quelque chose d’intéressant à dire.

Un personnage culte au sein de licence, érigé au rang de meme depuis de longues années. Évidemment, il s’agira vraisemblablement davantage à un easter egg à l’un des PNJ les plus connus au sein de la communauté, que d’un retour en bonne et due forme. La révèle semble en tout cas assurée, même aux confins de la galaxie.