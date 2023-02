Dire que Starfield est l’un des jeux les plus attendus de l’année serait un doux euphémisme. Par ses prises de parole, Bethesda a su mettre l’eau à la bouche de sa communauté avide de nouvelles expériences. La première licence inédite du studio depuis des décennies se fait néanmoins discrète. Pas de véritable démonstration de gameplay à ce jour, mais l’éditeur américain promet des nouvelles prochainement à l’occasion d’une présentation dédiée. Dès lors, chaque fuite, chaque image est décortiquée par les joueurs. Chaque leak, chaque rumeur enflamment la Toile. Preuve en est avec la dernière « image volée » qui a finalement fait de nombreux déçus.

Un « leak » de Starfield qui n'en était pas un

Starfield a été victime d’un gros leak dans la soirée du vendredi 17 février 2023. C’est en tout cas ce qu'ont cru de nombreux internautes lorsque l’image a commencé à se propager sur les réseaux sociaux et divers forums à la vitesse de la lumière. Tout est parti du fameux Reddit GamingLeaksAndRumours, où il y à boire et à manger. Un utilisateur a partagé un cliché volé du supposé trailer en CGI de Starfield. On y apercevait l’héroïne blonde vue sur les images promotionnelles du jeu, un logo du titre, une grosse mention officielle et évidemment du flou et du mouvement car ce ne serait pas une image volée sinon. Ça disait «official », ça ne pouvait qu’être vrai n’est-ce pas ? Et bien non il s’agissait d’un fake un peu trop gros pour être crédible et pourtant une majorité des internautes est tombée dans le panneau.

Le fameux « leak » de Starfield

Il n’aura pas fallu attendre longtemps avant que l’inévitable soit confirmé : c’était tout simplement une image créée via l’intelligence artificielle Midjourney. Dubitatifs, certains internautes se sont tournés du côté de l’IA pour mener l’enquête et ils ont rapidement trouvé l’image originale et partagé le fruit de leurs trouvailles pour désamorcer la rumeur qui enflait au fil des minutes. En réalité, le cliché original a été créé il y a plus d’un mois. Des petits malins ont décidé de s’en servir pour troller les fans les plus crédules et les plus impatients.

L'IA au service des faux leaks

Ce n’est pas la première, et certainement pas la dernière, fois que l’IA génère de fausses rumeurs. Au-delà de servir désormais à propager des fake news sur les réseaux sociaux, l’intelligence artificielle devrait également appeler à plus de faux « leaks » dans ce genre. Pour de nouvelles images et informations de Starfield, attendez-donc la présentation officielle qui aura lieu dans les prochains mois.

Dans l’actualité du jeu, Starfield a cédé sa place de numéro 1 de la liste des souhaits Steam à un titre moins connu du grand public mais tout aussi attendu par sa communauté : Sons of the Forest. La suite du phénomène indépendant a su faire grimper la hype en amont de sa sortie prévue 23 février 2023. Aux dernières nouvelles, selon des insiders sérieux, le RPG de Bethesda tablerait quant à lui sur une sortie en juin.