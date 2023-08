Incontestablement, Starfield est le jeu le plus anticipé de la seconde moitié de 2023. Pour accentuer cette attente, Bethesda a organisé une session de Q&A sur Discord, avec Emil Pagliarulo, Directeur de Design, et Will Shen, Responsable de la Conception des Quêtes. Un moment opportun pour glaner de nombreux renseignements inédits.

Starfield est avant tout un RPG

Grâce à cette session, de nombreux détails sur Starfield ont été révélés. Notamment que les novices peuvent débuter le jeu sans avoir expérimenté d'autres titres de Bethesda. Pour une immersion totale, il est recommandé de s'immerger pleinement dans l'univers du jeu. Ainsi, Bethesda déconseille de "rusher". En tant que RPG, Starfield offre de nombreuses options pour personnaliser son avatar. Un système de Traits et d'Antécédents permet de spécifier davantage les détails de votre personnage. Les développeurs ont partagé l'exemple de Mitch Dombrowski, décrit comme un "camionneur spatial" gentil et costaud. Les amateurs de RPG seront également ravis d'apprendre qu'il est possible d'acheter des maisons dans les grandes villes du jeu, certaines étant des récompenses de quêtes. Toutefois, malgré ces possibilités roleplay, une approche entièrement non-létale n'est pas possible dans le jeu. Car, quoi qu'il arrive, vous serez amené, tôt ou tard, à quitter les sentiers battus et les zones sécurisées, et donc à combattre.

Jouer les apprentis Han Solo

Dans Starfield, certains objets sont considérés comme de la contrebande. Il faudra donc les introduire clandestinement, évitant les contrôles de sécurité en orbite autour des planètes. Pour aider à cela, des modules de vaisseau spécifiques peuvent être acquis. Les développeurs précisent que bien que l'économie soit stable, les prix peuvent varier en fonction des compétences du joueur. Si un délit est commis, comme la contrebande par exemple, le joueur peut choisir entre une amende ou la prison, similaire à la mécanique dans Skyrim. Enfin, il est à noter que le jeu se met en pause lorsque le joueur s'absente. Vous ne pourrez donc pas optimiser votre minage de ressources en étant déconnecté

Un univers vaste (religions, compagnons, équipages, etc)

Les religions sont bel et bien présentes dans Starfield, mais le jeu ne se focalise pas exclusivement sur elles. Plusieurs cultes existent et le joueur peut interagir avec leurs adeptes. Le monde se veut réaliste et vivant. Même si Starfield est un jeu solo, il propose jusqu'à 20 personnages pouvant rejoindre l'équipage du joueur. Quatre d'entre eux seront vos proches alliés, mais chacun a sa propre histoire et interactions. Chaque membre d'équipage possède également une voix unique, suggérant un casting vocal impressionnant. En parlant de compétences, chaque membre de l'équipage a des talents spécifiques dès le départ. Par exemple, un expert en astrodynamique pourrait améliorer votre capacité de saut spatial. Les compétences de l'équipage se combinent avec celles du joueur lorsqu'elles sont pertinentes. Enfin, ultime info, bien que les mechs soient présents dans le jeu, ils ne sont que les reliques d'une ancienne guerre coloniale.

De nombreuses sources d'inspirations

Quant à l'inspiration derrière Starfield, les développeurs ont évoqué leur affection pour la science-fiction des années 70. Des œuvres telles que Star Wars, Battlestar Galactica, Space : 1999, et d'autres ont été citées. D'autres films, comme 2001 : l'Odyssée de l'espace et Event Horizon (1997), ont également été mentionnés.