Les choses semblent enfin s’accélérer autour de la seconde extension de Starfield, dont le nom et/ou la nature du contenu ont été subtilement teasés par Bethesda.

Ce week-end, Starfield célébrait déjà son deuxième anniversaire. Et il a beau ne pas avoir rencontré un succès à la hauteur des attentes qu’il a suscitées en amont de sa sortie, cela n’empêche pas Bethesda de continuer à suivre le projet avec détermination. Après avoir eu droit à une première extension à la réception plus que timide, le titre se prépare ainsi à accueillir une nouvelle salve de nouveautés, notamment marquées par l’arrivée de fonctionnalités inédites… et d’une seconde extension, dont la sortie semble de plus en plus se préciser.

La nouvelle extension de Starfield teasée par Bethesda

En effet, cela n’a désormais plus rien d’un secret, Starfield continuera prochainement l’aventure avec un nouveau DLC scénarisé, que le producteur Timothy Lamb a récemment reconfirmé au travers d’une vidéo making-of. Et si les détails manquent encore à son sujet, Bethesda pourrait bien en avoir révélé le nom au cours du week-end, au travers d’une vidéo célébrant l’anniversaire du jeu. Car derrière un simple message en apparence, à savoir « Joyeux anniversaire », se cache en réalité un autre message subliminal révélé par bribes.

Les plus attentifs auront effectivement remarqué que derrière chaque grésillement de l’image se cache une série de lettres qui, une fois réunies, forment alors le nom « Terran Armada ». Et s’il est évidemment bien trop tôt pour certifier qu’il s’agira bel et bien du nom de la prochaine extension de Starfield, il semble néanmoins plus qu’évident que cela renvoie d’une manière ou d’une autre au contenu de celle-ci. Reste maintenant à savoir quand Bethesda se décidera enfin à faire la grande annonce, ce qui ne devrait sans doute plus trop tarder.

Après tout, si l’arrivée de ce nouveau DLC doit s’inscrire dans le cadre du deuxième anniversaire de Starfield, alors il n’est pas impossible que sa sortie soit prévue dans les semaines à venir. Peut-être même, à l’image de Shattered Space, dès le mois de septembre. Et sachant que des rumeurs évoquent également l’arrivée du jeu sur PS5 et Nintendo Switch 2, on peut même imaginer que l’annonce pourrait tomber dès cette semaine, à l’occasion du Nintendo Direct visiblement prévu pour le 12 septembre. Réponse prochainement.

Source : Reddit