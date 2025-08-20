Starfield n'est pas mort, bien au contraire, et le jeu serait même en train de préparer une grosse surprise qui devrait faire plaisir à des millions de joueurs potentiels.

Annoncé comme étant le prochain Skyrim, mais dans l’espace, Starfield a finalement grandement divisé à sa sortie. Il y a ceux qui l'ont très largement adoré et ne le lâchent toujours pas, ceux qui l’auront trouvé sans plus et ceux qui le détestent carrément. Il n’empêche que même s’il n’a pas fait l’unanimité, Starfield reste un carton, et ce même s’il n’est actuellement disponible que sur PC et Xbox Series. Mais ça va changer d’ici peu si l’on en croit les bruits de couloir.

Starfield se prépare à voyager hors de sa galaxie

On le sait, Xbox opère une véritable mission d’expansion depuis quelques années maintenant. Ça a clairement pris de l’ampleur depuis le rachat d’Activision Blizzard et les plus grosses licences, dont certaines sont historiques, voyagent désormais sur d’autres plateformes désormais. Indiana Jones et le Cercle Ancien sur PS5 et bientôt Nintendo Switch 2, Forza Horizon 5, Grounded ou encore Gears of War Reloaded sur PS5… ça s’enchaine à une vitesse assez folle et Starfield devrait lui aussi en prendre le chemin.

Si l’on parle d’un portage du jeu sur PS5depuis un moment déjà, un insider réputé pour ses très bonnes infos, NatetheHate, est venu donner quelques informations. Alors qu’Indiana Jones et le Cercle Ancien a confirmé sa venue sur Nintendo Switch 2 pour 2026, l’insider a déclaré que ça ne serait pas le seul jeu Xbox à débarquer sur la console de Nintendo l’année prochaine. D’après ses infos, Starfield serait lui aussi prévu sur Nintendo Switch 2 pour 2026 et il arriverait également sur PS5.

Pour le moment rien n’a été officialisé et Starfield est même plutôt très discret. D’ailleurs les fans se plaignent toujours du manque de communication de Bethesda et du soutien au ralenti. Le jeu n’a eu droit qu'à son DLC Shattered Space depuis sa sortie en 2023 et les grosses mises à jour ne sont pas aussi nombreuses et impactantes qu’espéré. On est loin du suivi de Skyrim par exemple, alors que Bethesda avait prévu de faire vivre son jeu plusieurs années. Peut-être que l’arrivée de Starfield sur tous les supports changera la tendance. Verdict l’année prochaine.

Bande-annonce de gameplay de Starfield

Source : NatetheHate via x.com