Trois ans après sa sortie initiale dans des conditions un peu cahoteuses sur PC et Xbox Series, Starfield a depuis fait du chemin parmi les étoiles, avec des hauts comme de nombreuses mises à jour majeures améliorant grandement l'expérience, mais aussi des bas avec notamment un premier DLC, Shattered Space, particulièrement décevant. Ce 7 avril 2026 marque un nouveau tournant pour le dernier bébé de Bethesda, puisqu'on assiste à trois déploiements pour le prix d'un : la sortie de son fameux portage PS5, celle de son second DLC baptisé Terra Armada, et enfin l'arrivée de la mise à jour Free Lanes venant encore peaufiner le tout. Et le studio a visiblement encore d'importants plans pour son champ d'étoiles.

Encore des plans sur la comète confirmés par Bethesda pour Starfield

En dépit d'un lancement bringuebalant et d'un premier DLC qui est loin d'avoir convaincu, Bethesda a plusieurs fois maintenu qu'il compte soutenir Starfield pendant encore de longues années, comme il l'a fait avec ses précédents jeux des franchises The Elder Scrolls tels que le toujours aussi populaire Skyrim et Fallout. Alors que son RPG spatial débarque aujourd'hui sur PS5 accompagné d'un second DLC et d'une nouvelle mise à jour majeure, des membres de de Constellation ont encore confirmé les projets du studio à son égard dans une interview auprès de nos confrères chez GamesRadar.

Parmi eux, Tim Lamb, producteur créatif en chef de Starfield, a notamment indiqué qu'il y a encore « beaucoup de choses à venir. Je ne peux pas entrer dans le détail, mais quand on lance un jeu, notre plan est toujours de le soutenir sur le long terme. À quel point et de quelle manière cela se manifeste, c'est ouvert à interprétation, mais beaucoup de choses à ajouter excitent l'équipe. Il y a encore un tas de lore et d'endroits qu'on a envie d'explorer ».

Istvan Pely, directeur artistique du studio, a également ajouté sa pierre à l'édifice dans l'interview de GamesRadar à propos du « suivi sur le long terme de Starfield ». « On a longuement discuté en interne de tellement de versions différentes de DLC qu'on veut faire, qui s'intéressent à différents éléments du jeu, la liste est folle. On a bien l'intention de continuer à mettre le jeu à jour. Starfield est loin d'être mort ».

Source : GamesRadar