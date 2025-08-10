Starfield rencontre Star Wars et nous met alors une double dose d'étoiles dans les yeux avec cette vidéo bluffante et ultra moddée du titre de Bethesda en 8K.

Un peu moins de deux ans après sa sortie, Starfield s'est quelque peu fait éclipser, avec un jeu de base qui a divisé les fans des productions de Bethesda, et son très décevant DLC Shattered Space plus encore. Le RPG spatial a cela dit pour lui de nous proposer un grand voyage à travers une vaste galaxie, avec plusieurs panoramas majestueux. Un petit point commun avec la franchise Star Wars, et cette nouvelle vidéo en 8K de Digital Dreams marie le meilleur des deux mondes pour nous mettre de jolies étoiles plein les yeux.

Une galaxie lointaine, très lointaine de Starfield de toute beauté en 8K

Même si la nouvelle mouture du Creation Engine de Bethesda peut créer des visions de cauchemar dans Starfield, le titre n'en reste pas moins globalement agréable à regarder. Comme tous les autres jeux du studio, nous pouvons également compter sur les mods pour améliorer ce qui peut l'être. Digital Dreams nous le démontre avec une vidéo affichant le jeu sous ses plus beaux atours en 8K, courtoisie de la bagatelle de plus de 500 de mods.

Parmi eux, divers mods qui apportent une surcouche Star Wars à l'aventure originale de Starfield. On voit notamment le personnage de Digital Dreams aborder une armure faisant une référence directe à celle de The Mandalorian. Même constat au niveau de certains décors, qui viennent affiner la frontière entre le titre de Bethesda et l'univers de George Lucas. Enfin, divers mods viennent transcender l'aspect visuel du RPG spatial, pour un résultat flattant agréablement la rétine, comme son ReShade maison Beyond All Limits et autres ENB.

Tout cela mis bout à bout, en comptant les technologies de NVIDIA telles que le Ray Tracing ou le DLSS, font que Starfield n'a pas tant que ça à rougir de claques graphiques comme Cyberpunk 2077. Pour en profiter dans ces conditions, il faut toutefois un véritable PC de la NASA. Digital Dreams affiche en effet une configuration très musclée : RTX 5090, Ryzen 7 9800X3D, 64 Go de RAM DDR5 cadencée à 6 000 MHz et Samsung 970 Evo pour le SSD. Un vaisseau que tout le monde ne peut clairement pas se payer, mais qui nous fait quoi qu'il en soit profiter d'un très beau voyage parmi les étoiles de Starfield.

Source : Digital Dreams sur YouTube