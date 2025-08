Attendu avec beaucoup d'espérance, Starfield n'a pas finalement pas été le voyage inoubliable qu'il prétendait être. Pour autant, le jeu de Bethesda ne manque pas d'intérêt et s'est bonifié à travers le temps (et les mises à jour). Deux ans après sa sortie en exclusivité sur PC et Xbox Series X|S, une nouvelle aventure pourrait attendre le titre. Mais, il semble que les plans ne soient pas tout à fait ceux auxquels on s'attendait.

Starfield prend son temps au décollage

Bethesda a de l'ambition avec Starfield. Promesse d'une galaxie en constant renouvellement, le jeu d'exploration spatiale s'est déjà enrichi d'une première grosse extension. Malgré ses longueurs et des faiblesses qui ne nous ont pas échappées, Shattered Space prolonge l'aventure initiale avec encore plus de contenu. Or, ce ne serait que le début et un public encore plus large devrait y accéder dans un avenir plutôt proche.

Enfin, moins proche qu'on ne l'aurait pensé visiblement. En effet, il ne vous aura pas échappé que Xbox a quelque peu bouleversé le paysage vidéoludique ces derniers mois. Le constructeur a décidé d'exporter ses exclusivités consoles chez la concurrence, à commencer par PlayStation et sa PS5. Après Indiana Jones ou encore Forza Horizon 5, Starfield ferait partie des prochains jeux concernés.

Toutefois, l'annonce tant attendue du portage PS5 de Starfield tarde à avoir lieu. Alors que certains avaient rapporté que le jeu devrait arriver dès 2025 sur la console de PlayStation, toujours pas de nouvelles officielles à l'orée de ce mois d'août. Il semblerait que l'attente ne soit pas tout à fait près de toucher à sa fin.

Après l'insider NateTheHate le mois dernier, c'est le média MP1st qui alerte. Selon ses sources, Bethesda aurait encore du pain sur la planche. Dès lors, il ne faudrait pas être trop pressé avant de mettre la main sur le portage de Starfield. Le jeu ne serait finalement pas attendu sur PS5 avant l'année 2026. Les plans seraient, pour l'heure, fixés au printemps prochain, coïncidant avec un nouveau DLC et des patchs majeurs. En somme, le studio préparerait le terrain pour offrir la meilleure expérience au plus grand nombre de joueurs possible.