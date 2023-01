Starfield se serait laissé approcher lors de quelques phases de test et les retours sont extrêmement positifs. On va vers une tuerie ?

Bethesda nous le vend comme étant son jeu le plus ambitieux à ce jour et visiblement, c’est même encore plus que ça. Starfield viendrait d’être testé en interne par plusieurs petits chanceux et les bruits courent que le jeu est totalement fou, bien au-dessus de toutes les espérances. Rien que ça.

Starfield serait énorme

D’après le Youtuber Colt Eastwood, qui affirme avoir eu des contacts avec un réseau de testeurs ayant pu mettre les mains sur le jeu chez Bethesda, les premiers retours sont excellents.

D’après ses informations, l’homme déclare dans un récent podcast XNC que même les joueurs les plus sceptiques ont été agréablement surpris, et déclarent que le jeu est vraiment énorme, plus « grand et ambitieux » qu'attendu, plus encore que l'ont été Skyrim et Fallout à leur époque. Bethesda ne nous aurait donc pas menti, Starfield serait hors norme.

Bethesda voit les choses en très grand

Il faut dire que l’éditeur compte mettre le paquet dans son nouvel open world. Non content de nous servir des jeux avec des univers particulièrement dense comme Skyrim ou encore Fallout 4, Bethesda espère cette fois nous faire visiter une galaxie entière avec plusieurs centaines de planètes. On nous annonce également des événements et des rencontres organique et naturelles, la possibilité de créer son vaisseau et son équipage, et même la possibilité de construire une base sur la terre ferme.

Évidemment, l’aspect RPG sera lui aussi au centre de l’expérience avec la possibilité de créer son propre personnage, gérer son équipement et profiter de nombreuses lignes de dialogues. D’ailleurs, le jeu nous offrira ici aussi la possibilité de tisser des liens avec les différents PNJ et factions présents dans l’univers. On pourra également se créer une petite escouade en se faisant accompagner par des camarades lors de nos voyages. Ces derniers auront leur propre caractère et pourront d'ailleurs nous remplacer lors de certains dialogues histoire de nous ouvrir des embranchements autrement inaccessibles.

Alors oui, vu d’ici ça paraît tout de suite énorme, surtout lorsque l’on parle d’un AAA développé par un énorme studio qui a déjà fait ses preuves à de très nombreuses reprises.

Starfield n'a pas encore de date de sortie, mais devrait voir le jour très rapidement si l'on en croit les derniers bruits de couloir. Dans tous les cas, le jeu pointera le bout de son nez durant la première moitié de l'année sur Xbox Series et PC, et ça, c'est Bethesda qui le dit.