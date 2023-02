C'est un fait, Starfield est particulièrement attendu par tout le monde à tel point que sur Steam il est resté très longtemps dans le top 1 de la liste de souhaits des joueurs, en d'autres termes le jeu le plus attendu par tout le monde. Mais depuis peu, un jeu beaucoup moins ambitieux et qui ne se présente pas du tout comme un AAA vient de lui voler sa place.

Quand un AAA (Starfield) se fait doubler par un jeu indé

Starfield vient donc de laisser sa place à Sons of the Forest comme on peut le voir au sein du très sérieux SteamDB qui ne ment jamais. Il s'agit de la suite de The Forest. Dans cette suite, vous êtes envoyé pour trouver un milliardaire disparu sur une île isolée. Vous n'incarnez plus un rescapé d'un crash d'avion mais le survivant d'une opération militaire qui a mal tournée. Evidemment la zone est infestée de mutants cannibales et il va falloir comme dans le premier titre construire une base, seul ou avec des amis dans un monde ouvert plein de dangers. On notera aussi la présence d'arme à feu, d'une intelligence artificielle beaucoup plus flippante et de nombreuses possibilités pour se défendre comme l'opportunité de tailler le bois en pointe.

Grosse nouveauté aussi pour ceux qui jouent en solo, le jeu propose une IA pour nous accompagner dans notre aventure, lorsque que l'on ne joue pas en coopération. Cela permet de se sentir un peu moins seul même si évidemment ça ne vaut pas la présence d'un véritable ami.

Sons of the Forest entrera en accès anticipé sur Steam le 23 février. Starfield lui, n'est pas prévu avant de très longs mois. Dans tous les cas on vous parlera en détails des deux sur Gameblog vous pouvez compter sur nous.