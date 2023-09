Starfield est enfin de sortie ! C'est bon cette fois, c'est la bonne. Le jeu de Bethesda s'ouvre à tout le monde et plus seulement aux acquéreurs de la version premium qui garantissait un accès anticipé, mais pour une somme un poil plus élevé que la version standard. Malgré cette différence de prix, de nombreux sont les joueurs à avoir franchi le pas, ils sont en tout cas plus d'un million sur Steam à l'avoir fait. Il faut dire que le jeu était extrêmement attendu et que certains fans étaient au taquet pour en profiter un maximum avant la sortie officielle. En réalité, pour l'un d'entre eux, Starfield a carrément sauvé sa vie et celle de sa famille.

Quand Starfield sauve des vies

C'est une histoire insolite et assez incroyable qu'ont repérée nos camarades de chez Eurogamer. Alors qu'il attendait Starfield plus que tout, un fan s'était lancé dans un petit marathon nocturne sur le jeu lors de sa sortie en accès anticipé. Une nuit blanche sur Starfield alors que sa femme dormait déjà. On a tous déjà dépassé un peu les bornes en jouant en grignotant sur nos heures de sommeil et ce n'est pas hyper recommandé, pas du tout en vérité. Mais pour ce joueur, c'est bien ça qui lui a sauvé la vie.

Dans la nuit, un peu avant 2h30 du matin, alors qu'il explore l'espace, ce dernier entend une explosion. « J'ai mis mon jeu en pause pour voir ce qui se passait, quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu des flammes monter dans la cage d'escalier menant à notre appartement ». Qui aurait pu croire que jouer comme un sauvage pouvait sauver des vies ? Pas nous, mais cet homme en sera persuadé désormais. « Starfield a sauvé ma vie et celle de ma famille […] Si je n'avais pas été debout à jouer à Starfield, j'aurais dormi et nous serions tous morts ». Des vies sauvés grâce à Starfield, ou plutôt, grâce à une session de jeu prévue pour durer toute la nuit. Une histoire plutôt insolite.

Malheureusement, cette histoire n'a pas qu'une fin heureuse. L'incendie qui a suivi, plutôt important et violent, a emporté la vie d'un homme et blessé grièvement une autre personne, sauvé de justesse par les pompiers. Les dégâts matériel sont quand à eux assez importants.