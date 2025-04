Voilà une rumeur qui risque de faire parler. Starfield, le jeu de science-fiction signé Bethesda, pourrait bien arriver sur PS5 d’ici la fin de l’année. Et pas tout seul. D'autres surprises arriveraient. Rien n’est encore officiel, mais les indices s’accumulent. On vous explique tout. Pour la version PS5, on a déjà eu un leak il y a tout juste une semaine.

Un projet dans les cartons depuis un moment pour Starfield

Selon le journaliste Tom Warren (The Verge), Bethesda aurait déjà travaillé sur une version PS5 de Starfield depuis un bon moment. Elle aurait même dû voir le jour plus tôt, à l’occasion du premier DLC du jeu. Finalement, ce plan aurait été mis de côté — sans explication claire pour le moment.

Aujourd’hui, le timing semble plus favorable. D’autant que le deuxième gros contenu additionnel de Starfield est déjà confirmé pour 2025. Ce serait donc l’occasion parfaite pour lancer le jeu sur une nouvelle plateforme… et relancer l’intérêt autour de cet ambitieux RPG spatial.

Ce n’est pas la première fois que des rumeurs évoquent un portage PS5. Mais cette fois, il y a des éléments concrets. Par exemple, un logo PS5 est brièvement apparu sur la page officielle des contenus créés pour le jeu Starfield. Un détail qui n’est pas passé inaperçu. Autre indice : un article du site espagnol Vandal mentionnait déjà Starfield parmi une liste de titres Xbox prévus sur PS5. Avec lui, on retrouvait aussi Killer Instinct ou encore Fable. Un faisceau d’indices qui commence à peser lourd.

Des signes qui ne trompent pas

Ce genre de mouvement n’aurait pas été imaginable il y a encore quelques années. Mais depuis quelque temps, Microsoft semble revoir sa copie. Plusieurs jeux Xbox arrivent ou s’apprêtent à arriver sur d’autres consoles. C’est le cas de Hi-Fi Rush, Sea of Thieves ou encore Pentiment.

L’idée est claire : faire rayonner les licences maison au-delà de l’écosystème Xbox. Une manière de rentabiliser les gros projets… et d’élargir leur audience. Dans ce contexte, voir Starfield débarquer sur PS5 n’a rien d’absurde. Au contraire, ce serait presque logique.

D’après les infos du moment, Starfield sur PS5 pourrait être lancé en même temps que la deuxième extension majeure du jeu. Bethesda avait déjà confirmé que ce nouveau contenu arriverait lors de la deuxième année du jeu, soit en 2025.Ce double lancement permettrait de relancer l’intérêt autour du jeu, tout en attirant une nouvelle vague de joueurs. Et si Bethesda en profitait pour optimiser le jeu sur PS5 ? Meilleurs temps de chargement, support de la DualSense, ou même ajustements graphiques… tout est possible, même si rien n’est confirmé.

Source : Tom Warren