Sorti en 2023, Starfield était censé être le dernier gros RPG de Bethesda, un vaste jeu en monde ouvert ambitieux et permissif où les joueurs sont libres d'explorer l'espace comme bon leur semble. Et quelque part, c'était un peu le cas. Le jeu de Bethesda était salué pour l'étendue de son univers, sa patte artistique et ses panoramas à couper le souffle, avec une tonne d'activités à trouver. Mais l'enthousiasme général coexistait avec une autre réalité : celle d'un jeu que certains joueurs critiquaient pour ses problèmes techniques et un manque de variété. Tout pourrait bientôt changer, puisque le studio préparerait une grande annonce pour sauver Starfield.

Starfield pourrait changer complètement de visage

La rumeur part d'un épisode du podcast Defining Duke animé par MrMattyPlays publié cette semaine sur YouTube. On peut y entendre le podcasteur évoquer le cas du RPG, et les problèmes qu'a rencontré le jeu depuis sa sortie. Matty y discute de la possibilité d'une mise à jour 2.0 pour Starfield, un peu comme c'était le cas pour Cyberpunk 2077 qui s'est transformé dans les années qui ont suivi sa parution. L'idée pour Bethesda serait de corriger certains soucis de son RPG spatial, en touchant à plusieurs aspects du jeu et rendant ainsi l'expérience plus conforme aux attentes des joueurs.

Le podcasteur Matty affirme avoir « vu la mise à jour en action en secret », dans une présentation du futur contenu auprès de certains YouTubers et créateurs de contenu. Personne ne mentionne actuellement de contenu ou de points précis concernant cette potentielle refonte. Ce ne serait pas étonnant dans le cas d'un événement « behind closed doors » comme celui-ci, mais ça a également du sens : en septembre 2025, un autre créateur de contenu mentionnait une potentielle grosse mise à jour de Starfield.

Encore aujourd'hui, Starfield a des évaluations majoritairement moyennes sur Steam.

Bien évidemment, comme c'est le cas avec ce genre de rumeurs, ces informations sont à prendre avec des pincettes. D'autant que pour beaucoup de joueurs, les problèmes de Starfield touchent à des problèmes structurels inhérents au game design du jeu, bien plus compliqué à retravailler que des soucis techniques. Alors Starfield pourrait-il « faire une Cyberpunk 2077 » et changer de visage ? Plusieurs sources ont le même discours, alors l'espoir ne vient pas de nulle part. Il faudra sans doute attendre encore plusieurs mois pour en avoir le cœur net.

Source : Defining Duke