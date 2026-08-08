Starfield vous ouvre les portes d'une mission gratuite inspirée d'une licence vidéoludique absolument culte. Ce serait dommage de ne pas l'essayer, à ce prix-là.

Si vous n'avez jamais entendu parler de la quête At Hell's Gate de Starfield, c'est le moment de la découvrir. Imaginé par un créateur certifié, elle nous fait passer de l'univers spatial à une expérience directement inspirée par la licence DOOM. En plus de cela, elle inclut même du contenu gratuit supplémentaire pour vous équiper. Sorti il y a deux ans, c'est encore un véritable incontournable aujourd'hui.

Une quête et du contenu gratuit DOOM pour Starfield

Bethesda vient jeter un nouveau coup de projecteur sur un des contenus de créateur phare de Starfield. Il est en effet possible dans le jeu de science-fiction de s'offrir du contenu additionnel gratuit grâce au savoir-faire et aux idées d'autres joueurs. Or, l'un d'eux a été joué plus de 22 millions de fois et on comprend pourquoi.

Ainsi, à l'occasion de la QuakeCon, Bethesda vous présente la mission gratuite At Hell's Gate de Starfield. Conçue par le créateur certifié Kinggath Creations, il s'agit d'une mission officiellement inspirée de DOOM. Un crossover inattendu donc, mais qui a retenu l'attention de très nombreux joueurs.

Cette quête DOOM dans Starfield vous met face à un groupe de mercenaires qui s'est emparé d'une chose « au-delà du démoniaque ». À vous alors de mener l'enquête sur cette disparition inquiétante et d'empêcher une force antagoniste de faire irruption dans votre univers. Entre action et ambiance angoissante, ce contenu gratuit est très apprécié de la communauté. En plus de cela, il vous permet d'acquérir en jeu :

L'armure du DOOM Slayer

Son Super Shotgun, si iconique

Une arme de mêlée qui fracasse fort

Six peluches à ajouter à votre collection

La quête gratuite At Hell's Gate prend la forme d'une extension à installer depuis le portail de création de Bethesda (voir le lien en source). Ensuite, lorsque l'installation est faite, vous pourrez accéder à ce contenu thématique sur DOOM de la manière suivante :

Rendez-vous dans une des grandes villes de Starfield , comme Akila City (Cheyenne - Akila), New Atlantis (Alpha de Centaure - Jemison), Cydonia (Sol - Mars) ou Néon (Système Volii - Volii Alpha).

, comme Akila City (Cheyenne - Akila), New Atlantis (Alpha de Centaure - Jemison), Cydonia (Sol - Mars) ou Néon (Système Volii - Volii Alpha). Ensuite, approchez d'un émetteur SSNN et attendez qu'il fasse des étincelles pour entendre le message brouillé d'appel à l'aide du vaisseau Athéna.

Écoutez le message jusqu'au bout pour que la mission se lance et que vous obteniez vos coordonnées.