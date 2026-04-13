Disponible depuis le 7 avril 2026 sur PS5 et PS5 Pro, avec en supplément pour tout le monde le DLC Terran Armada et la mise à jour majeure Free Lanes, Starfield semble malheureusement à nouveau connaître un atterrissage en catastrophe. Même sur la version Pro de la console de Sony, techniquement plus puissante et surtout performante grâce à la technologie d'upscaling PSSR, le RPG spatial de Bethesda connaîtrait d'importantes avaries, et c'est le géant japonais qui en paye les pots cassés.

Rencontre du troisième type calamiteuse pour Starfield

En amont de la sortie de la version PS5 de Starfield, nous vous avions rapporté d'importants problèmes dans notre propre session de test à cause de crashes intempestifs et autres problèmes d'instabilité allant jusqu'à corrompre nos fichiers de sauvegarde, et ce même sur PS5 Pro. Malheureusement, il ne s'agissait visiblement pas d'un cas isolé, car d'autres collègues comme les experts analystes de chez Digital Foundry ont également rapporté des déconvenues similaires, au point parfois d'être dans l'impossibilité de relancer le jeu.

Une semaine après l'atterrissage du portage PS5 de Starfield, le nombre de rapport d'avaries, problèmes de crashes, de saccades et autres soucis d'instabilité n'a cessé de se multiplier, de nombreux joueurs se plaignant notamment sur Reddit que le RPG de Bethesda est « totalement injouable » sur les deux consoles de Sony. Certains préconisent de désactiver la sauvegarde automatique, tandis que d'autres indiquent que, sur PS5 Pro, désactiver le PSSR 2.0 semble limiter les problèmes d'instabilité. Il s'agit toutefois de solutions de secours, qui de plus ne fonctionnent pas de façon universelle.

En l'état, la seule chose à faire reste malheureusement d'attendre que Bethesda se fende d'une mise à jour de la version PS5 de Starfield. Mais cela fait déjà une semaine qu'elle est disponible, sans aucun patch déployé depuis celui sorti en même temps que le portage. Certains joueurs manquant de patience face au silence de « Bugthesda » ont directement demandé un remboursement auprès de Sony, qui a consenti à le leur accorder, comme ce fut le cas à la sortie de Crimson Desert le mois dernier.

Source : Reddit