Pour les fans de Bethesda, l’arrivée de Starfield sur PS5 était supposée être l’un des événements majeurs de ce début d’année 2026. Malheureusement, dans la pure tradition du studio, l’excitation a vite laissé place à de la frustration et de la colère tandis que le RPG spatial reste pour l’instant « injouable » pour bien des joueurs de la communauté PlayStation. Et pourtant, il s’avère que cela n’a pas empêché Starfield de prendre la tête des ventes sur le marché américain, et ce pour la première fois en l’espace de trois ans.

Malgré les critiques, Starfield cartonne sur PS5

En effet, comme révélé par l’analyste Mat Piscatella sur Bluesky, Starfield s’est imposé comme le jeu vidéo le mieux vendu de la semaine du 6 au 12 avril, c’est-à-dire la semaine de sa sortie sur PS5, aux États-Unis. En sachant que l’on parle alors en termes de chiffres d’affaires généré par les ventes physiques et numériques. « C’est la première fois que Starfield arrive en tête du classement hebdomadaire des meilleures ventes aux États-Unis depuis la semaine du 2 septembre 2023 » souligne alors le directeur de Circana pour l’occasion.

Bien sûr, cela n’a rien de très surprenant en soit sachant que le RPG de Bethesda était très attendu par les joueurs PS5 depuis plusieurs années. Néanmoins, cela reste tout de même une belle victoire pour le studio, qui doit aujourd’hui faire face à la gronde de sa communauté en raison de l’état chaotique dans lequel se trouve le jeu sur la machine de Sony. D’ailleurs, un nouveau patch est justement prévu cette semaine pour Starfield, qui a accueilli la semaine dernière un premier patch d’urgence essentiellement destiné aux possesseurs de la PS5 Pro.

Pour Bethesda, cela semble même d’autant plus important que si l’on en croit Rhys Elliott, responsable de l’analyse du marché chez Alinea Analytics, le titre n’aurait pas encore atteint le seuil de la rentabilité depuis sa sortie en 2023. Ceci explique peut-être pourquoi une version Nintendo Switch 2 semble également se profiler à l’horizon, histoire d’étendre davantage encore la portée de Starfield. En espérant, si cela se confirme, que le lancement se déroule alors dans de bien meilleures conditions sur PS5, sous peine d’accroître la colère des fans.

Source : Mat Piscatella