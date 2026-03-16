C’est l’un des secrets les moins bien gardés de ces derniers mois. Starfield serait prochainement porté sur PS5, accompagné d’une mise à jour de grande envergure, pensée pour donner un nouvel élan au RPG spatial. Plusieurs créateurs de contenus ayant été conviés à un aperçu il y a plusieurs semaines se montraient plus qu'enthousiastes : Starfield pourrait avoir son moment à la Cyberpunk 2077. On pourrait presque l'oublier tant son lancement chaotique appartient à un passé désormais révolu, mais le RPG de CD Projekt Red a lui aussi connu un démarrage très difficile lors de sa sortie en 2020 avant de devenir le grand jeu que l’on connaît aujourd’hui notamment grâce à une mise à jour majeure qui a changé la donne. Mais la nouvelle licence de Bethesda ne suivra pas ses traces, c’est acté.

L'une des grandes annonces de Starfield a leaké

C’est Todd Howard qui a tenu à calmer les ardeurs de la communauté face aux discussions autour d’un comeback du RPG à la Cyberpunk 2077. Dans une récente interview, le patron de Bethesda a ainsi coupé court à toute spéculation, il n’y a pas de Starfield 2.0. Si vous n’aviez pas accroché à la proposition de base, la tête pensante du studio est formelle : la prochaine mise à jour, aussi conséquente soit-elle, ne viendra pas renverser votre opinion du jeu. Le patch à venir de Starfield a en effet avant tout été pensé pour rendre le jeu encore meilleur pour ceux qui l’ont déjà aimé, et ceux qui seront amenés à le découvrir très prochainement. Parce que c’est aussi ça l’annonce que nombre d’entre vous attendent, celle du portage PS5 de Starfield, lui aussi un secret de polichinelle depuis longtemps.

L’attente approche de son terme, puisque de grandes annonces autour de Starfield sont prévues cette semaine, sans date précise communiquée. « Todd Howard apprécie tous vos retours passionnés au sujet de Starfield. Nous aurons plus d’informations à vous partager la semaine prochaine », a déclaré Bethesda ce weekend sur ses réseaux sociaux. Et il semblerait qu’il ne faille pas patienter jusqu’à cette grande annonce pour savoir quand Starfield sortira sur PS5. La date du 7 avril 2026 avec un prix public à 49,99€ vient encore d’être avancée par le revendeur portugais GamingReplay, ce qui concorde avec les leaks de BillBil-Kun parus en février dernier. Pour découvrir le contenu de la grande mise à jour de Starfield et peut-être avoir des nouvelles de la seconde extension, on vous donne en revanche rendez-vous plus tard dans la semaine.

Source : Bethesda, GamingReplay