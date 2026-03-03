Après des mois de silence de la part de Bethesda, la communication autour de Starfield pourrait repartir de plus belle très bientôt tandis que la version PS5 est en approche.

En septembre prochain, Starfield célèbrera officiellement son troisième anniversaire. Et l’actualité autour du jeu a beau être au point mort depuis un bon moment maintenant, cela ne veut pas dire pour autant que Bethesda en a terminé avec lui. Au contraire, même. On le sait, une nouvelle extension est en préparation, aux côtés d’un portage PS5 qui, à défaut d’avoir été officialisé pour le moment, fait office de véritable secret de polichinelle. Et il apparaît que l’arrivée de Starfield sur la console de Sony se précise plus que jamais.

De nouveaux leaks pour l’arrivée de Starfield sur PS5

En effet, cela fait de nombreuses semaines maintenant que divers créateurs de contenus affirment avoir eu accès à la prochaine mise à jour du jeu, autour de laquelle Bethesda n’a pourtant toujours pas communiqué. Même si, il y a une dizaine de jours à peine, Todd Howard affirmait au micro de Kinda Funny Gamescast que le studio avait bel et bien « travaillé sur beaucoup de contenus » pour Starfield depuis la sortie de Shattered Space, et qu’ils allaient « très bientôt » pouvoir nous en dire plus à ce sujet.

Et grâce au travail d’investigation mené par le fameux billbil-kun, nous en savons peut-être davantage sur le timing qui se cache réellement derrière cette notion de « très bientôt ». Car à en croire les informations obtenues par le leakeur de Dealabs, l’ouverture des précommandes de Starfield sur PS5 serait prévue pour le 18 mars prochain, ou possiblement le 17 mars en début de soirée. Il ignore en revanche si cela signifie que Bethesda communiquera sur le jeu à cette date précisément, ou si l’on peut s’attendre à une communication en amont.

Plus intéressant encore, ce dernier a réussi à obtenir quelques détails sur les différentes éditions du jeu à venir sur la plateforme de Sony, qui devraient être au nombre de deux. La première, l’édition Standard, serait alors proposée à 49.99€, soit un prix bien inférieur qu’au lancement de Starfield sur Xbox en 2023. La seconde, l’édition Premium, serait quant à elle affichée au tarif de 69.99€. En sachant que, comme le précise billbil-kun, « aucun accès anticipé ne sera réservé aux possesseurs de l’édition Premium » cette fois-ci.

Une sortie imminente semble se confirmer

Enfin, dernière information et non des moindres, le leakeur de Dealabs confirme que l’arrivée de Starfield sur PS5 serait désormais imminente. Car conformément aux déclarations du site polonais PPL, qui affirmait il y a peu que le jeu était prévu pour le 7 avril 2026 par Bethesda, il assure lui aussi avoir eu vent de cette date, qui semble donc se confirmer. Reste maintenant à voir quelle approche adoptera le studio pour annoncer cette version PS5. Une nouvelle conférence ? Une grosse vidéo ? Un post de blog ? Un simple tweet ? Réponse dans les jours à venir.

Source : Dealabs