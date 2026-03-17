Après une galaxie de leaks et rumeurs autour de Starfield, Bethesda a enfin brisé le silence spatial pour faire le plein d'annonces autour de son RPG dans les étoiles, dont son arrivée sur une nouvelle planète.

Trois ans après la sortie de Starfield et deux ans après son premier et malheureusement décevant DLC Shattered Space, Bethesda a malgré tout tenu sa parole selon laquelle il entendant soutenir son jeu sur la durée. Cela a notamment pris la forme de plusieurs mises à jour venant améliorer l'expérience d'ensemble en corrigeant des bugs ou en rajoutant diverses fonctionnalités. Cela fait plusieurs mois que les rumeurs fusent quant à ce que la prochaine étape serait pour le RPG spatial, et il est désormais enfin temps pour le studio de révéler tout cela officiellement en confirmant ce qu'on connaissait déjà, mais avec tout de même quelques sympathiques surprises.

Après trois ans en tant qu'exclusivité de l'écosystème de Microsoft, disponible donc sur PC, Xbox Series et le Game Pass, et compte tenu de la stratégie d'ouverture de la marque au X vert ces derniers temps, on se doutait que Starfield allait tôt ou tard chercher à explorer d'autres espaces. Depuis plus d'un an des bruits de couloir insistants évoquaient un portage dans un avenir plus ou moins proche sur PS5, et c'est désormais officiel : le RPG de Bethesda se dirige bien vers la console dernière génération de Sony, et ce le 7 avril 2026, comme le confirmaient les récents leaks. Comme à sa sortie sur PC et Xbox Series, cela se fera sous la forme de différentes éditions, dont la Standard à 49,99 euros, qui devient d'ailleurs le nouveau prix de cette édition même sur PC et Xbox Series.

Outre le fait que Starfield s'ouvrira aux joueurs PS5, Bethesda entend également exploiter les spécificités de la console de Sony et de son matériel. Il fera par exemple usage des différentes fonctionnalités de la manette DualSense comme le micro intégré pour les communications qu'on peut capter en se baladant dans l'espace, les gâchettes adaptatives ou encore le retour haptique. Comme de nombreux autres jeux récents, le portage va également mettre à contribution les capacités de la PS5 Pro pour afficher sa galaxie au mieux de sa forme grâce à la version PSSR récemment améliorée et inaugurée par Resident Evil Requiem.

© Bethesda

Une armada de nouveaux contenus en prime

Ce n'est pas la seule grosse annonce que Bethesda avait à faire concernant Starfield. En plus de son portage PS5, le 7 avril 2026 marquera également l'arrivée sur le jeu, et ce sur toutes les plateformes disponibles à cette date, de deux nouveautés majeures.

Terra sort de l'espace pour semer le chaos dans Starfield

D'une part, il sera enfin temps pour le RPG spatial d'accueillir son second DLC après le décevant Shattered Space, baptisé Terran Armada. À noter cependant qu'il s'agira en principe d'une extension de plus petite envergure que la précédente. Toujours est-il qu'elle ajoutera une nouvelle faction qu'on pensait disparue de l'espace connu : Terra. Grâce à une flotte titanesque et une armée de robots, elle entend bien semer le chaos à travers la galaxie, et il appartiendra à Constellation et notre personnage de démêler cette situation via une nouvelle série de quêtes.

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Une mise à jour gratuite majeure en prime

Ensuite, Starfield va également accueillir le 7 avril prochain une toute nouvelle mise à jour majeure gratuite, annoncée comme « la plus massive jamais vue sur le jeu » par Bethesda, au nom de code Free Lanes. Comme précisé par les développeurs, il ne s'agira pas du fameux « Starfield 2.0 » qui va totalement révolutionner l'expérience du jeu, mais bien d'une batterie d'améliorations de ce qui fait l'expérience originale du jeu. Il s'agit donc d'une mise à jour systémique, qui touche à énormément d'aspects du jeu pour le peaufiner, non profondément le transformer. On peut cela dit relever plusieurs nouveautés, comme de nouveaux lieux à visiter, un nouveau véhicule ou encore de nouveaux membres d'équipage.

Parmi les améliorations notables de cette mise à jour de Starfield, on peut par exemple signaler la possibilité d'effectuer des voyages interplanétaires dans un nouveau mode de déplacement appelé « Croisière ». Ensuite, les systèmes d'artisanat, de construction de vaisseau et de bases s'étoffent de tout un tas de fonctionnalités pour permettre plus de folies aux joueurs aguerris, notamment grâce à la technologie X-Tech. Le endgame connaît également quelques améliorations pour le rendre plus attrayant.

Toutes ces nouveautés, qu'il s'agisse du second DLC payant de Starfield ou encore de sa nouvelle mise à jour gratuite arriveront donc le 7 avril 2026 sur PC, Xbox Series, ainsi que directement à sa sortie sur PS5.

Source : Bethesda