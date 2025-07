La dernière mise à jour de Starfield vient tout juste de débarquer sur Steam, en version bêta comme on avait pu vous l'indiquer sur Gameblog. À première vue, rien de révolutionnaire. Quelques correctifs, des ajustements de menus, et une meilleure stabilité. Mais ce petit patch cache en réalité un message bien plus important : Bethesda tease du lourd pour les mois à venir.

Un patch mineur… pour faire patienter sur Starfield

Le patch du 23 juillet ne bouleversera pas votre expérience de jeu. Il corrige de petits bugs liés à l’affichage dans les menus de création, améliore le tri des missions et stabilise le jeu. Rien de spectaculaire donc, mais toujours utile pour rendre l’exploration plus agréable. Surtout, ce patch montre que Bethesda continue de travailler activement sur son RPG spatial. Et c’est là que ça devient intéressant.

Dans son message d’accompagnement, le studio réaffirme que Starfield n’a pas dit son dernier mot. De "grandes choses" seraient en préparation, avec plus d’infos attendues dans les prochains mois. Une promesse qui fait suite aux déclarations de mars dernier… et qui tombe à point nommé. Depuis la sortie du premier DLC, Shattered Space, les joueurs attendent du concret. Le contenu proposé jusque-là n’a pas totalement convaincu, et beaucoup espèrent désormais une vraie relance du jeu.

Un second DLC en retard ?

Officiellement, Bethesda n’a pas annoncé de report. Mais dans les faits, tout indique que la deuxième extension de Starfield prévue pour 2025 ne sortira pas cette année. Cela rejoint certaines rumeurs selon lesquelles Bethesda aurait revu sa feuille de route.

L’éditeur pourrait profiter du lancement (encore non confirmé) de la version PS5 pour coupler ce portage à une nouvelle extension plus ambitieuse. Ou alors, le studio prend simplement plus de temps pour corriger le tir après l’accueil mitigé du premier DLC.

L’enjeu est clair : Starfield doit reconquérir sa base de joueurs. Et pour ça, il faut frapper fort. Les promesses ne suffisent plus, surtout après un lancement qui a laissé une partie du public sur sa faim. Bethesda le sait. Et cette communication plus régulière autour des mises à jour pourrait être le signe d’un vrai changement de stratégie. Reste à espérer que les "choses excitantes" ne mettent pas trop longtemps à arriver.

