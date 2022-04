Seulement quelques jours après que des images d’une build vieillotte ont circulé sur la toile, Starfield revient avec une nouvelle vidéo officielle. Et comme les autres carnets de développeur, le média se concentre sur un aspect bien précis du jeu.

VASCO, la future mascotte de Starfield ?

Sans doute pour faire oublier les images presque disgracieuses datant de 2018, Bethesda dévoile un nouveau carnet des développeurs. Pas de base spatiale, pas d’environnements, ni de bribes de gameplay. Les nouveaux extraits se concentrent sur une seule chose : VASCO. Derrière cet acronyme se cache un robot d’expédition rouge et blanc, aussi mignon que gentil.

Ce petit être de métal bipède appartient au service de la Constellation et a été conçu pour aider lors des expéditions prolongées. Pour ce faire, il est équipé de composants le rendant capable de transporter du matériel de survie et d’autres charges utiles. Tout-terrain, le robot est capable de traverser n’importe quelle surface accidentée. Bref, le compagnon idéal pour de longs voyages spatiaux.

Un robot mignon mais potentiellement redoutable

Ne vous laissez pas berner par ses airs tout mignons cependant. S’il est pacifiste, le robot n’est pas sans défense. Istvan Pely, lead artist de Starfield, explique que VASCO peut être redoutable en cas de représailles. Des propos appuyés par les concept arts montrés sur la vidéo qui laissent entrevoir une sorte de fusil d’assaut niché dans son bras droit. On notera également la présence d’une boîte carrée sur ses épaules qui contiennent sans doute un lance-roquettes ou un arsenal similaire.

«C’est un compagnon fiable et un explorateur intrépide, comme vous», conclut l’artiste dans la vidéo. Petit bonus, quelques extraits de ce qui semblent être des images in-game de Starfield viennent étayer ce nouveau carnet des développeurs. L’occasion de voir VASCO se mouvoir sur une planète, parler, et de voir le personnage principal dans le cockpit de son vaisseau. Pour du gameplay plus concret, il faudra certainement patienter jusqu’à cet été, lors du Summer Game Fest 2022.